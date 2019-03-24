【開心速遞】與KC、Terry合照惹客串疑雲　鄭伊健：一齊做犯法嘢

無綫處境劇《開心速遞》播出500多集，收視一直都高企，連續八周成為全周收視最高節目。大家除了喜歡看龔燁和熊若水的感情線，KC與Terry的兩舅甥的關係，不過日前就見到KC（歐瑞偉飾）、Terry（李偉健飾）及《開心速遞》的編導馮肇均都跟鄭伊健在電視城合照，難道伊健將會客串《開心速遞》，並介入KC同Terry的感情？其實去年古巨基都曾經驚喜現身《開心速遞》，更客串做外賣仔，所以伊健客串唔係冇可能！

重返電視城 為《懿想得到》擔任嘉賓

一看到伊健出現在電視城，立即聯想到究竟是否10年沒有正式拍劇的他是否將會重返無綫拍劇。不過原來，伊健被藝人野生捕獲的原因，就是為好兄弟黎諾懿拍攝的新煮食節目《懿想得到》擔任嘉賓，諾懿更安排跟伊健遊電視城及到飯堂進行拍攝。伊健表示已經很久沒有回到飯堂，感覺特別開心，因為碰到很多舊朋友，更笑言黎諾懿安排了兩人在電視城內做「犯法嘅嘢」：「電視城好嚴，我哋以前好跩，重溫一次我哋喺電視城冇可能做到嘅哋，例如玩氣槍、踩單車或者搗亂。」

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曾邀《台慶》合唱 黎諾懿甩底：唔想搶風頭

談到以前在飯堂的往事，伊健坦言感覺深刻，亦有很多回憶：「因為開心唔開心、好辛苦同有壓力嘅時候都會發生，可以喺呢度放鬆吓，以前舊嘅Canteen可以飲吓酒，同埋食飯嘅時候見到大家就可以傾吓工作以外嘅事。」另外，問到為何今次會擔任諾懿住持的節目嘉賓，伊健大爆原來對方欠下自己一個人情。事緣去年11月伊健為《萬千星輝賀台慶》擔任壓軸嘉賓前，曾經邀請諾懿一齊上台唱，當時對方一口答應，但去到表演當晚諾懿竟然「唔見人」。諾懿聞言即搞笑指不想搶去伊健的鋒頭，其後更自薦為伊健的巡迴演唱會澳門站擔任嘉賓，更唱兩首歌補數。