伊健嘅父母以及老婆蒙嘉慧繼續撐佢場。

鄭伊健一連六場的《Along with Ekin Live Concert 2019》昨晚 (3月1日) 於紅館舉行第6場尾場，他的父母與太太蒙嘉慧、他的一班好友包括蔡一智、蔡一傑、林嘉欣、蘇麗珊、容祖兒、蔡卓妍、謝安琪、張繼聰以及黃偉文等都有到場支持。他們全部都表現得既興奮又投入，聽到企晒起身兼手舞足蹈。

伊健尋晚舉行演唱會尾場。

伊健在台上多謝家人及太太一直以來對他的支持，讓他可以想做甚麼就去做。他又感慨香港這些年來的轉變，並剖白了自己今次開演唱會的原因。伊健唱完《感激我遇見》後說：「想講點解6年後會開呢個演唱會，呢6年世界變得好快，特別係香港，有啲嘢覺得莫名其妙，點解香港會變得咁多負能量，連我都覺得係，所以我就諗要點樣做，就係要做好本分，我係一個歌手，人會感染人，見到你哋咁開心，就係我開呢6場嘅目的，記得要keep住正能量。」之後他唱《我的歌》唱至最後幾句時，更不禁感觸得流下了男兒淚，場面令人動容。

伊健感觸得流下了男兒淚。

伊健在Encore環節唱了多首歌仍意猶未盡，觀眾亦不願離場，他竟然三度出來encore，最後一次出來時還大說金句表示：「凡事太盡，緣分勢必早盡，啲band都走晒。」此時樂隊即再度出場為他伴奏，伊健依依不捨地表示：「送多最後一首，我哋冇喇！冇喇！多謝你哋，最後一首歌，要開心離場。」說罷就獻唱了最後一曲：《你的我》，並表示希望後會有期，正式為他的演唱會畫上圓滿的句號。

伊健同歌迷encore到唔捨得走。

一齊重溫返伊健尾場演唱會嘅精彩片段啦！