歐瑞偉與鄭伊健電視城偶遇合照　86年藝訓班同學仔而家去晒邊？

近年憑着處境劇《愛‧回家之開心速遞》中飾演KC一角而人氣急升的歐瑞偉，由2012年起就在劇集《愛‧回家》系列中演出，演技備受肯定，也大受觀眾歡迎。今日（22日）他在IG Post了一張與鄭伊健的合照，並寫道：「電視城巧遇同期訓練班同學。」原來兩人甚有淵源！

原來歐瑞偉同鄭伊健係同期無綫藝員訓練班同學，兩人重遇相當難得。（IG圖片）

歐瑞偉與伊健同樣都是參加TVB第13期藝員訓練班，這次在電視城偶遇，歐瑞偉回覆《香港01》時表示：「冇敘舊呀，大家都好忙，只係在電視城碰到，互相問候一下，影張相，之後就各自工作！」同期訓練班同學還有謝天華、陳小春、黃澤鋒、李家聲、吳婉芳、何嘉麗、吳啟明等。當中不少人還活躍於娛樂圈，但亦有多位已經逐步淡出，享受平淡生活。

歐瑞偉近年憑藉處境劇《愛‧回家之開心速遞》人氣急升，他與李偉健在劇中火花十足，深受觀眾喜愛。（IG圖片）

鄭伊健

因為拍攝「陽光檸檬茶」廣告而走紅的伊健，當年也是無綫藝訓班出身，畢業後與梁朝偉、周星馳、黎芷珊等主持兒童節目《430穿梭機》。之後在90年代初期展開歌手生涯，因為一首《一生愛你一個》及長髮形象在樂壇人氣急升，更憑着電影《古惑仔》系列中的陳浩南一角而大受歡迎。而在戲外，他與陳小春、謝天華、錢嘉樂和林曉峰幾位好兄弟多年來依然老友鬼鬼，早前伊健在紅館舉行一連6場演唱會，不少圈中好友都有到場支持！

早前幾位「古惑仔」齊齊入場支持伊健演唱會！（視覺中國）

+ 5 + 4 + 3

謝天華

謝天華在1984年加入第2期無綫電視藝員招募班，與郭富城、鄧萃雯、邵美琪等是同學。之後在1986年他加入第13期藝員訓練班，大半年後開始伴舞生涯，離開無綫後成為自由舞蹈員，為各大巨星伴舞。直至到1998年，他在劇集《真情》中演出，更憑着多套經典劇集《皆大歡喜》、《女人唔易做》、《學警狙擊》、《潛行狙擊》令觀眾留下深刻印象，約滿後開設經理人公司「拉風工作室」。

去年謝天華與幾位好兄弟齊齊參演錢嘉樂執導的《黃金兄弟》，再續前緣。（視覺中國）

+ 6 + 5 + 4

陳小春

陳小春當年是以舞蹈藝員的身份投考藝訓班，曾為很多當紅歌手伴舞，更曾與與謝天華及朱永棠組成跳唱組合「風火海」。1996年參演《古惑仔》電影系列，在片中飾演「山雞」一角，更將他的事業推至高峰。近年小春積極在內地發展，前年帶兒子Jasper一起參加內地綜藝節目《爸爸去哪兒5》，兩父子在節目中真情流露打動不少觀眾。

陳小春與太太應采兒婚後生咗囝囝Jasper，一家三口非常幸福！（IG圖片）

+ 8 + 7 + 6

歐瑞偉

歐瑞偉入行以來都是演出警察、消防員一類角色，2001年他在劇集《尋秦記》中飾演「陶總管」一角而為人熟悉，近年更憑着處境劇《愛‧回家》系列中飾演KC大受歡迎。2016年在《城寨英雄》中飾演深藏不露的楊老闆，將奸險一面演得入型入格，更首度獲提名「最佳男配角」，翌年參演劇集《同盟》飾演忠誠保鏢易先生，演技備受肯定。去年他在台慶頒獎禮中獲頒「專業演員大獎」，以表揚他多年來的演藝成就。

KC呢個Look冇得頂！（IG圖片）

+ 6 + 5 + 4

黃澤鋒

黃澤鋒在藝訓班畢業後加入TVB，他在24年來參演過不少劇集，直到2012年離開。因為父親為50年代飛魚，所以他自小習泳，其後還因為對國術深感興趣而習武，之後還發展泰拳，現時是泰拳拳證、裁判和教練，也是游泳教練。現年52歲的黃澤鋒在今年年初宣布太太懷孕的好消息，並透露BB的預產期在今年7月。

黃澤鋒今年年初宣佈喜訊，兩公婆期待BB的來臨。（Facebook圖片）

+ 4 + 3 + 2

吳婉芳

1986年參加香港小姐競選，一連奪得亞軍、最上鏡小姐同才華小姐3個獎項的吳婉芳，加入TVB後不久就轉戰歌壇。1993年與富商胡家驊結婚，婚後淡出娛樂圈，專心相夫教子。雖然她已經51歲，但凍齡有術，依然Keep得好好，每次出席公開活動都成為焦點。

港姐出身的吳婉芳氣質出眾。（視覺中國）

何嘉麗

參選1986年TVB舉辦的「電視小姐」而入行的何嘉麗，在TVB 12年期間拍過不少劇集，當中比較經典的作品包括《義不容情》的陳少玲、《我係黃飛鴻》的小娟娟、《刑事偵緝檔案》系列的芬女、《壹號皇庭V》飾演楊嘉麗娜，不過星運平平，在1999年便全面退出。退出演藝圈後，她與丈夫經營餐廳，主打星馬美食，但已結業。前年神學課程畢業，是虔誠的基督徒。