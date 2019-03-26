【奔跑吧】《延禧攻略》演員齊廝殺　吳謹言：把名牌縫死了

內地人氣綜藝節目《奔跑吧兄弟》今年來到第七季，雖然早前官方已經公佈了老班底鄧超﹑鹿晗、陳赫﹑王祖藍因個人工作原因而離開節目，但仍然無損觀眾對該節目的熱愛。據知，最新一季節目正如火如荼拍攝中，節目組邀請的嘉賓亦非常有睇頭，當中就有在《延禧攻略》中是死對頭的嫻妃（佘詩曼飾）同令妃（吳謹言飾），節目未播已經令人期待。

吳謹言（左）同佘詩曼將會在節目廝鬥。（網上圖片）

早前網上流傳一份《奔跑吧兄弟》的錄影名單，當中就有吳謹言、張嘉倪﹑佘詩曼等人，但始終未得到證實令人難以相信。不過到最近有網友就親自在廣東佛山見節目組在錄影，事後並將一眾嘉賓的錄影照貼上網，才令人相信這個傳聞是屬真的。而事後吳謹言亦親自在個人社交網站貼圖留言，身穿粉紅色製制服的她舉V表示：「小吳，你跑起來。半夜偷偷爬起來把名牌縫死了。」網友們都話她機靈一定要留到最後，看來她對於勝利志在必得啊！

吳謹言話自己將名牌縫死了。（網上圖片）

雖然只得吳謹言留言證實，不過從網友上貼的照片來睇張嘉倪﹑佘詩曼亦在內，她們齊齊影了一張大合照，從照片所示身穿粉紅色衣的吳謹言將同鄭愷一組﹑張嘉倪同朱亞文一組，佘詩曼同李晨一組，一班《延禧攻略》演員從戲內鬥到戲外，互相廝殺的過程令人恨不得想快啲睇。

一班《延禧攻略》演員重聚廝殺，令人好想睇啊！（網上圖片）