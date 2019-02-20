【奔跑吧】Lucas黃旭熙、雨琦出發杭州拍攝　粉絲期待非一般默契

內地人氣綜藝節目《奔跑吧兄弟》11日宣布主持大換血，除了Angelababy、李晨和鄭愷有得留低外，王祖藍、鹿晗、鄧超和陳赫正式下車，換上NCT Lucas黃旭熙、(G)I-DLE宋雨琦、朱亞文和王彥霖4人加入，觀眾反應兩極不同。

對於主持人換血，雖有部分忠實粉絲提出罷看，不過大多數觀眾都表示，非常期待4位新成員表現如何，尤其是韓團出身的「香港仔」Lucas和宋雨琦。而兩人昨、今天也正式從韓國出發到杭州，為節目拍攝做好準備。從韓國媒體照片中可見，分別穿上橙色和粉紅色外套的二人都表現得精神奕奕，友善地向機場記者和粉絲打招呼，似乎本人也非常期待拍攝。

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NCT Lucas昨天率先出發到中國，在機場醒神地向記者揮手。（網上圖片）

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《奔跑吧兄弟》是內地皇牌節目之一，Lucas和雨琦能夠加入成員新主持，相信對兩人往後在中國的發展，能提供非常大的幫忙。尤其是兩位都屬於初出道的新人，所以粉絲都十分高興，偶像能夠收到節目的邀請。Lucas天生與生俱來的綜藝感，以及雨琦精靈可愛的反應，加上兩人曾在《認識的哥哥》上展示非一般的默契，相信兩人必定能夠有亮眼的表現。

雨琦所屬組合(G)I-DLE將於26日推新專輯，預計要經常韓中兩邊走。（網上圖片）

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