香港最瘋狂婚宴用「痴漢電車」海報迎賓　Bob：呢一類婚禮最開心

近日網上瘋傳一輯香港新人的婚禮結婚照，不過該輯結婚照不是因為拍得如何唯美、又或在哪裡取景，而是因為一對香港新人以日本AV「絕頂．痴漢電車」作題材，拍攝了一輯「痴漢MTR」。影完婚紗相當然不會收收埋埋，該對新人還大方的將照片曬大，安放在婚禮的當眼位置與眾同樂。該對新人還放了一塊以「激婚」為題的「電影海報」供賓客們簽名，海報上還有「結婚就像坐監，無論怎樣！你都一定要站，起，來」的當眼字句，真係非常出位！

見到呢類婚宴海報，只能夠寫個「服」字。（網上圖片）

有「金牌司儀」之稱，從事婚禮司儀的林盛斌（阿Bob）接受《香港01》訪問時，也表示自己也有留意該輯婚禮照。他說：「我都冇遇過呢啲，我見到個Poster都覺得好正！譬如個海報或者Poster都好吸引，同埋好多新人都會拍返啲咁嘅片去講佢哋點樣相識或者會做一啲訪問，會拍到好靚咁樣。今次呢一個就好特別，因為真係幾創新同埋我諗佢哋都係好玩得人，賓客都係好玩得嘅，所以呢一類嘅婚禮係會最開心！」

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問到阿Bob，如果做他們的婚禮司儀時，會不會「玩埋一份」？他回答說：「喺個婚禮入面，咁多人睇住又未必會玩到好大嘅。因為以前做婚禮，新郎新娘都比較少參與玩遊戲或者例如幫小朋友改名遊戲，都係唔需要郁到佢哋。可能佢哋會繼續招呼朋友，但係呢一類你見到佢哋咁玩得，可能佢哋自己都唔介意上台一齊玩遊戲一齊癲。我諗佢哋會好玩得。」最後，阿Bob還說恭喜一對新人：「希望佢哋幸福快樂，我見過啲片都覺得好正！」

阿Bob做過唔少次婚禮司儀，連佢都話未遇過呢啲場面。（IG圖片）

條片一樣咁激！（影片截圖）