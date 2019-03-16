張建聲遊日驚變「蛇精男」　疑被女友迫影貼紙相：我好明顯係自願

全香港中學生集體回憶的旺角貼紙相舖「青春無限」於2月28日正式結業，相信大家都有趁它結業前，到店內懷舊一番。如果錯過了機會，其實也不必太過傷心，因為貼紙相舖在它的發源地日本東京仍然存在不少。早前張建聲（招積哥）與女友陳嘉莉到日本東京旅遊時，還趁機拍了一輯照片，成品還相當不錯。

張建聲憑網劇《反黑》中的出位演出而人氣迅速彈起，不少觀眾都喜愛稱呼他為「招積哥」。劇內的「招積」心狠手辣、笑裏藏刀，在每張劇照上，誇張的笑容背後總帶着點瘋狂，實在令人不寒而慄。不過，「每個成功男人嘅背後，就總會有個（令他敬畏的）女人」。早前他與女友到東京旅遊時，就「非常自願」地一起拍了一輯「蛇精男女」般的貼紙相，即時霸氣盡失。

張建聲回答說：「影完覺得成個人都青春咗，真係要趁青春留倩影。」（IG圖片）

他接受《香港01》訪問時說：「呢單嘢我好明顯係自願影㗎啦，陳小姐冇迫我㗎，反而係我想衝入去影，佢配合我。」語畢他不禁的笑起來。對於此次經歷，他表示十分有趣：「因為已經幾廿年冇影過貼紙相，突然間忽發奇想。原來東京嘅貼紙相舖，男仔係唔入得，係要一對Couple先入得，又要過咗某個時段男仔單人先入得。影完畫畫嗰時，佢又畫得慢，我又亂畫，結果夠時間最後部機就揀咗我亂畫嗰啲，哈哈，佢嬲到爆。最好笑嘅係張相出嚟影到蛇精男女咁，哈哈哈。」

平時好型嘅「招積哥」：

+ 6 + 5 + 4

影完之後，張建聲即刻後生20年：