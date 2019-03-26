【日本綜藝】41歲媽媽生咗12名子女　海量家務真係睇到都驚！

適逢神劇《權力遊戲》最終季即將於4月中啟播，記者決定去YouTube重溫一下劇中「7大家族」的關係介紹，溫故以備知新。豈料手殘之下，錯誤地輸入了「大家族」，並在不知情之下按下enter，結果顯示，置頂的是一段名為「うるしやま家5男6女大家族」的日本綜藝節目影片，觀看次數更達到602萬次！在好奇心驅使之下，記者先將《權力遊戲》暫擱一旁，點擊這段無中文字幕的日本綜藝節目影片，利用有限的日語漢字理解能力，嘗試探討602萬點擊次數的奧秘。最後記發現到五個字－「媽媽真偉大」！

13個人一字排開，氣勢十足呀！（YouTube）

三年抱兩X 6？

這個日本綜藝節目全名為《うるしやま家5男6女大家族 ママがまさかの緊急入院！涙！涙！の出産スペシャル！！》，是講述一個14人的家庭，他們居住在日本琦玉縣。「好生得」夫婦姓漆山（即うるしやま），節目拍攝時，爸爸46歲、漆山太太是41歲，當時他們家中共育有5男6女，加上漆山太太腹中塊肉，總共12名子女，生活在「同一屋簷下」。漆山夫婦的第一個兒子19歲，換句話說，他們利用了19年時間成功「造人」12次。

父婦2人＆12名子女簡介：

+ 5 + 4 + 3

漆山太太鐵人般的生活

要照顧一家14口的生活絕非易事，先不討論經濟負擔，單純是日常的家務，已經可以用「海量」形容。漆山太太每朝5點鐘就起床，為子女們準備早飯和午餐，7點半就要開始送子女上學，然後9點鐘回到美容院工作，8點半放工回到家又開始準備晚飯和洗衫，9點鐘全家一起吃晚飯，飯後又要繼續打掃、做家務直至零晨兩點，每日如是。慶幸的是美容院是夫婦二人經營的，子女們都會跟住到美容院耍樂，能夠將工作和家庭生活2合為一。雖然漆山太太每日都過著「鐵人般」的生活，但她依然生活得很快樂，子女們對父母亦算孝順。能夠「經營」一個14人的家庭依然無怨無悔，這份偉大的母愛，絕對值得敬重。

話就話母愛偉大啫，但一般人見到以下呢啲情境，真係未必接受得到。

點擊下圖欣賞漆山大家族嘅「盛況」：