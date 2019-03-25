周秀娜10歲移居香港　潮州妹零英文被「冧班」：好想融入呢個環境

周秀娜現在全力投入電影圈，前年憑《29+1》獲提名最佳女主角，實力終於備受肯定。娜姐於2009年在書展推出寫真而人氣急升，是「𡃁模」現象的始創者之一，其後開始慢慢轉型，去到今次今日的地位絕不僥倖，而娜姐在接受《鏗鏘集》訪問時明言，「唔輸得、好勝心強」是她自少被磨練出的性格，相信絕對是她成功的關鍵。

時光倒流，回到周秀娜10歲的時候，生於潮州汕頭的她隨家人移居到香港，當時她雖然聽到明白廣東話，但卻不敢說出口，甚至在上學的頭一個星期也不敢出聲。

周秀娜在接受其他傳媒訪問時，講到自己爸爸當年移居香港的決定，兒時真是不思不得其解。（螢幕截圖）

前文提到，娜姐的「唔輸得、好勝心強」，其實就是剛到香港生活的這段時間培養出來。由汕頭來港後，因為在當地讀小學並沒有英文科，娜姐的媽媽十分擔心她追不上學校的進度，結果要被「冧班」。「冧咗一年，個感覺就係比佢哋（同班同學）大個啲，但係英文科26個字母都唔識，嗰時好想快啲追到佢哋，好想融入香港呢個環境。嗰陣時我真係因為呢個諗法，一定要畀你覺得我係得嘅，由唔識26個字母到考到100分。」娜姐憑著自己的努力，她做到了。

現在娜姐已經成為香港電影的常規女主角，絕對是靠自己創出一片天。（IG圖片）

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周秀娜回憶自己在潮州的時候，是一家人住一棟樓，即是有幾層任你走來走去那種，在中國十分常見。當到香港的時候，一家七口住六多百呎，她十分不理解：「我對呢個地方（香港）完全冇認識，真係嚟到生活嘅時候，例如返學要搭車，要畀巴士錢，以前行路返學㗎嘛。仲有生活費，開始有個概念，香港真係好貴，我完全唔能夠理解，我唔能夠理解點解我爸爸要嚟呢個地方。」由汕頭沒有經濟壓力，來到香港每件事都要計錢，娜姐知道爸爸搬來香港是為了他們這些下一次，但她當時不明白。正正因為這個環境，她自少便覺得生活艱難，卻令她自少便很懂事，想要甚麼想買甚麼都必須要靠自己，更要養活自己的父母，於是她中學時期便開始做兼職。周秀娜表示自己第一份工只有時薪14.5元，照估計，時間相信大約是十七年前左右。