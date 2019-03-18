【任噏亂評】林峯回歸TVB成觀眾福利　一個被埋沒的全能藝人

林峯今日帶了一個驚喜給香港觀眾，在發佈會上，他宣布將再次和TVB合作，不只拍劇，也會出歌，雖然未有講明是簽下哪種合約，不過已經足夠令人興奮。在2014年，林峯主演的《使徒行者》於TVB年尾頒獎禮大熱倒灶，失落視帝，同年他宣布不再續約TVB，結束15年的合作關係。不少人猜測，他離巢的最大原因就是自己多次角逐視帝，卻每次都擦身而過。

離開TVB後，林峯簽下英皇，除了繼續唱歌，也開始北上內地拍劇，其後更自組工作室，當大家以為他會專注大陸發展，竟然突破來個回馬槍，重返TVB的懷抱，實在令人摸不著頭腦。但，他的回歸，其實對香港觀眾絕對是一件好事。

林峯重回TVB，相信會令到唔少人期待他的演出。（視覺中國）

其實林峯當年離開香港，除了外界猜測的視帝原因外，在2012年憑《CHOK》奪得《勁歌》多個獎項也有可能是一條導火線，令他在網民心目中的地位一落千丈，人人對他口誅筆伐。不過，當林峯離開香港後，尤其是近一兩年，觀眾們開始想念他，想念這個無論歌、影、視都可以獨當一面，而且陪伴著一代香港人成長的林峯。

林峯喺勁歌上面憑《Chok》成為大贏家，當時唔少人都相當o咀。（視覺中國）

《CHOK》這首歌令他面對龐大的輿論壓力，但錯不在歌，而且那堆TVB頒給他的獎。其實林峯當年唱了很多TVB劇的主題曲，不少都能深入民心，成功入屋，而他唱Live的穩定亦屬於中上水平，絕對是一入有實力兼有觀眾緣的歌手。講做戲，雖然後期的林峯經常被垢病只會「Chok」，但在他出道頭幾年，未正式完全走上「偶像派」的時候，演技是慘出來的，《尋秦記》絕對是最佳例子。

林峯喺《尋秦記》嘅每一個眼神真係令人好深印象。（網上圖片）

+ 5 + 4 + 3

今次林峯回歸TVB，相信不會是重心放在這裡，在訪問當中也多次強調是一個「Project」，看似不是一個長久的合作關係。不過，其實也不需要多，經典永遠都只需要一剎那的閃光，如果林峯拍一套劇，唱一首歌，是可以帶給觀眾滿足的話，那怕是短短一年的合作關係也經已足夠。相信他有能力做好這件事，今年或明年的頒獎禮已經留了個位置給他，能否走上台，完成自己多年前的心願，可能就看今次了。

大家想唔想睇林峯拍TVB劇？（IG圖片）