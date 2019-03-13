【任噏亂評】《皓鑭傳》後繼續內地劇　TVB已經忘記自己責任？

TVB在晚上黃金檔期2030播放的《皓鑭傳》收視未如理想，收視一直在23、24點徘徊，比起上一套內地劇《延禧攻略》有天淵之別。而有消息指出，在《皓鑭傳》播放完畢後，將會繼續由內地劇《倚天屠龍記》接棒，而星期六時段則一分為二，播同樣是內地劇的《小戲骨：包青天》，然後再播《廉政行動2019》。換句話說，一套內地劇《皓鑭傳》播畢，但兩套內地劇接住上，香港人繼續要睇！

TVB播放內地劇並不是一朝一夕的事，但少有地像現時那麼多，那麼密集。由2016年開始，晚上七時播放半小時的內地劇已經有連續3年的時間，從不間斷，而在八半開始的黃金兩小時檔期，也會間中見到內地劇的出現，《無心法師》、《琅琊榜》、《射鵰英雄傳》和《延禧攻略》，除了《延禧》之外，其實其他劇集平均收視都一般。

估唔到播完《皓鑭傳》後，仲係播內地劇。（劇照）

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新版《倚天屠龍記》接替《皓鑭傳》，畫面上真係幾靚嘅。（劇照）

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雖然TVB一直有播放內地劇，但從來沒有連續兩套在黃金時間播放，所以在坊間造成極大的回響，觀眾紛紛在網上表達不滿，要求TVB要斬《皓鑭傳》或之後改播其他非內地劇集。

TVB近年向內地發展，除了購入劇集外，亦開始跟內地影視機構合作，做合拍劇。內地影視發展愈來愈快，要北上發展絕對無可厚非，但步伐卻不能太快和太單調。太快，當然是講一連串播放內地劇的做法；太單調，就是清一式是古裝劇集。內地劇有其優勝之處，資本大時間多，的確可以製作一些硬件比TVB好的劇集，尤其是古裝劇這些追求精緻度的作品，TVB清楚這點，亦知道香港觀眾對古裝劇的喜愛，所以不停向內地購入古裝劇。但是，喜愛不等於要不停接收，觀眾也會有審美疲勞，但每次都是一式一樣的古裝劇集，又是同聲同腔的爾虞我詐，你唔悶我都厭喇？

《福爾摩師奶》對上一套純本地製作就係《大帥哥》。（劇照）

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而且，作為香港電視界的龍頭，TVB應該要更加著重本地劇的發展，《福爾摩師奶》竟然是今年第一套純本地的製作，實在令人相當詫異。如果TVB都不以製作本土劇為己任的話，香港電視界豈不是真的要走向末落？