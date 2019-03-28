【宣美．專訪】首度來港開個唱心情激動　最欣賞自己台上魅力四射

韓國性感女神Sunmi宣美最近搞作多多，除了推出新歌《Noir》之外，今年踏入出道12周年的宣美更舉行世界巡迴演唱會，與韓國、日本、台灣、美加等地歌迷見面，而4月13日將會首次在香港舉行個唱。演唱會舉行在即，宣美特意接受《香港01》訪問，大談舉行巡演的心情，還有對粉絲和自己的看法。

宣美早前特意拍片回應《香港01》記者提問，暢談出道12年的點滴。（網上圖片）

感激粉絲12年相伴 欣賞自己表演時魅力四射

宣美2007年以國民女團Wonder Girls成員身份出道，至今已經在娛樂圈打滾12年。這段時間，宣美經歷單曲《Nobody》在世界爆紅、退出Wonder Girls，繼而單飛出道成功、回歸Wonder Girls，到面對組合解散等大事，不過這些都不算是她印象最深刻的事：「這12年間，最令我難忘的不是粉絲嗎？」她特別提到香港粉絲常常給予支持，令她充滿力量，宣美更藉今次訪問向香港粉絲衷心致謝。

宣美2007年以Wonder Girls成員身份出道，曾以《Nobody》一曲紅遍全球，宣美一度退隊，並於2014年回歸組合，不過Wonder Girls在2017年宣布解散。（Getty Images）

宣美2013年以Solo歌手身份再次出道，成功建立性感女神形象。（視覺中國）

宣美出道多年經歷不少風浪，不過令她念念不忘的，是始終如一支持她的粉絲。（視覺中國）

宣美曾多次來港演出，感受到香港粉絲給她的愛和支持。（資料圖片）

宣美在舞台上展露性感和信心十足的一面，而在各大綜藝節目中，可以見到舞台下宣美個性如小女孩一樣活潑可愛，讓粉絲感受到宣美的「反轉魅力」，有粉絲比起台上性感的宣美，更喜歡台下可愛的宣美，不過宣美就認為台上的自己魅力四射，所以即使粉絲較喜歡台下的自己，宣美本人還是自己喜歡表演時的一面。無論如何，相信粉絲都會喜歡宣美的任何面貌吧！

其實台下的宣美個性活潑可愛，成功迷倒一眾歌迷。（網上圖片）

宣美還是更喜歡自己在台上表演的面貌。（網上圖片）

首在香港開演唱會 獻唱歷年代表作

宣美將於4月13日舉行首個香港演唱會「2019 SUNMI THE 1ST WORLD TOUR ‘WARNING’ - HONG KONG」，問到演出前想向香港歌迷傳遞甚麼訊息時，宣美表示：「我常常來香港表演，各位給我的愛我都好好收到了，所以現在我舉行首個個人演唱會，希望多多來捧場。」屆時宣美將會表演歷年人氣歌曲《24小時也不夠》、《Gashina》、《Siren》、《Noir》等，綻放宣美獨有的光芒。

宣美必然會在香港個唱表演代表作《Gashina》吧！（網上圖片）

欣賞宣美香港演唱會之前，不妨先睇睇首爾演唱會精彩場面先啦！