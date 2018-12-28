【KBS歌謠大祝祭】Wanna One破天荒三合作　李大輝、善美鬥性感

《KBS歌謠大祝祭2018》於今天（28日）舉行，多組人氣偶像BTS防彈少年團、EXO、Wanna One、TWICE和Red Velvet等有份出席。除了向少女時代和miss A致敬的舞台外，Wanna One也派出成員黃旼炫、金在奐和李大輝做代表，分別與GOT7珍榮、MONSTA X民赫、NCT在玹、Roy Kim、Sunmi宣美和Red Velvet Seulgi準備特別表演。

早在《歌謠大祝祭》播出前，KBS官方早就預告黃旼炫會與GOT7珍榮、MONSTA X民赫和NCT在玹組成名叫「Visual」的小組，帶來特別的舞台表演，已令粉絲非常期待。而今天4人則一同帶來歌手Eddy Kim的《You are so beautiful》，亦即是爆紅韓劇《鬼怪》的OST之一。穿上粉紅白服裝的4位成員除了符合隊名，擁有帥氣五官外，亦同樣有著深厚的歌唱功力，相信粉絲不知不覺間也陷入戀愛當中。

4位成員靚仔之餘，唱歌又好聽，難怪要叫「Visual」。（影片截圖）

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李大輝就與Red Velvet Seulgi一同客串宣美《Heroine》的舞台，首先Seulgi先與宣美合作帶來雙人椅子舞，兩人一紅一黑在畫框前對跳，氣勢十足！唱到一半時，李大輝就在後方登場，並伴隨著女舞者一同跳起《Heroine》的舞步，盡展男子的性感美。他跳起舞來也不輸及宣美和Seulgi兩位女生，柔軟度等令Ｗannable（Wanna One粉絲）另眼相看，簡直可以挑戰SHINee Key跳女團舞的地位！

李大輝霸氣出場，與宣美和Seulgi大跳《Heroine》。（影片截圖）

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除之此外，主唱擔當的金在奐就和男歌手Roy Kim合作，唱出大前輩李文世的經典金曲《少女》。雖然歌曲於1985年發行，可是2015年時，hyukoh主唱吳赫重新改編歌曲成韓劇《請回答1988》的OST，因此成為時下年輕人都非常熟悉的歌曲之一。加上金在奐和Roy Kim兩人溫柔的歌聲，簡直令粉絲聽出耳油。Roy Kim在金在奐出場時，不時用有愛的眼神望著後輩，場面非常溫馨，兩人舞台結束後亦立即擁抱對方。