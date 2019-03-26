【卡拉屋企】吳鎮宇秦煌情同兄弟感情好　曾組「豹父子」進軍樂壇

吳鎮宇與李婉華這對鬥氣冤家十分受歡迎！（電視截圖）

無綫經典處境喜劇《卡拉屋企》自上星期起在翡翠台深宵時段重播，全劇一共227集，但每次重播翻看，都依然深受劇迷歡迎。劇情圍繞着「白頭佬」黃家景（楚原飾）與太太「肥媽」（盧苑茵飾）、大女黃蒂（李婉華飾）、二女黃菲（黎海珊飾）及兒子「發記」（鄭敬基飾）一家人的日常生活展開，每個角色都性格鮮明，各有喜感。除了鬥氣冤家黃蒂及「泰臣」廖通泰（吳鎮宇飾）的感情線火花十足之外，住在黃家隔離的「肥舅父」廖仲德（秦煌飾）與「泰臣」兩父子也笑料百出，深得觀眾歡心！

吳鎮宇同秦煌雖然飾演兩父子，但兩人關係猶如兄弟，感情要好。（電視截圖）

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當年《卡拉屋企》的人氣之高絕對是不得了，主題曲《香港新姿態》幾乎人人都識唱，劇中的演員更成功入屋。秦煌與鎮宇在劇中雖然飾演兩父子，但感情要好，情同兄弟。秦煌總是一副肥嘟嘟的形象出現在熒幕上，讓人覺得很親切，毫無架子，與鎮宇的相處方式更是非常隨意，因而結下深厚友誼，無論劇裏劇外都十分合拍。兩人更順應當時劇集的熱潮，組成短期組合「豹父子」，用串燒改編的形式惡搞一眾粵語殘片及國粵語流行歌，並推出同名專輯，進軍樂壇！

當年鎮宇同秦煌因為劇集反應熱烈，更組成「豹父子」出碟進軍樂壇。（網上圖片）

除了劇集主題曲唱到街知巷聞之外，在每集完結時選播的片尾曲，並沒有固定的一首歌，而是根據當晚的劇情內容選歌，相當有心思。而歌曲範圍也十分廣，其中有幾集片尾曲就播了秦煌與吳鎮宇合唱的歌。可惜「豹父子」只推出過一張專輯，現時市面上亦很難找到，絕對是珍藏之選。觀眾想重溫這兩父子的歌喉，也難以找到相關片段。

鎮宇曾在《真過癮時代》中扮演「皇妃超人」，模仿得出神入化，是「港式幽默」的經典。（網上圖片）

此外，鎮宇與鄭敬基不止在劇中默契十足，之後也曾拍檔主持搞笑電視節目《真過癮時代》，其中一個環節的角色「皇妃超人」是由鎮宇扮演，取材自王菲當時幾個誇張造型，而鄭敬基則以怪獸形式出現，內容多諷刺時弊，無厘頭得來卻又有教育意義，是「港式幽默」的經典。兩人更主唱了主題曲，當年也深受歡迎！

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