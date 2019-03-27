范冰冰開高級美容院惹熱議　真正老闆原來另有其人？

內地女星范冰冰去年因「逃稅漏稅」被重罰8.8億人民幣（約10億港元），演藝事業停滯不前。在沉寂大半年之後，最近密密網絡密密曝光冰冰的動態，更傳出她將以新作電影《她殺》復出的消息。

日前，網傳冰冰在北京開設美容院，邀請男友李晨、弟弟范丞丞、台灣演員張鈞甯、內地女星馬蘇、模特兒胡兵等出席剪綵儀式。雖然冰冰未露面，但被影到她素顏出現在店內張羅事務。

李晨、范丞丞、張鈞甯等齊齊現身美容店剪綵。（微博截圖）

雖然冰冰未現身，但被拍到她曾素顏出現在店內打點。（微博截圖）

今日（27日），有網友曬出店內VIP卡的消費標準，有6種類型，分別是5萬（約5.9萬港元）的仙女卡，10萬（約11.8萬港元）的女神卡，20萬（約23.6萬港元）的公主卡，30萬（約35.4萬港元）的王妃卡，50萬（約59萬港元）的皇后卡，以及最貴的女王卡，100萬（約118萬港元）。

對於店內的貴賓卡類型的消費價錢，網友意見各執一方，有的認為這個價錢太高，有的則認為這是高端消費，純屬正常。（微博圖片）

然而，在大家都一位這間美容院是冰冰所開之時，今日她的設計師好友張帥在微博表示這是自己的店，並向多位朋友致謝，還特別多謝冰冰的支持，在他的時裝騷前幫忙監工。

由張帥上載的照片中來看，冰冰以淡妝出鏡，身穿湖水藍上衣，頭戴有貓耳裝飾的米白色貝雷帽，狀態非常好。

張帥今日在微博表示美容院是自己所開，並解釋冰冰之前是幫忙監工。（微博圖片）

有網友對冰冰開店的話題一頭霧水。（微博截圖）

不過，微博有網友就店名「妙美膚殿堂」進行查詢，發現該公司是北京麗宮影視文化有限公司，而這間公司的股東是冰冰的父母，范母持股比例高達98%，范父則持有2%，所以質疑張帥說自己開店只是烏龍事件。

有網友查詢該美容院是冰冰父母所持股權的北京麗宮影視文化有限公司。（微博截圖）