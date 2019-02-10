范丞丞微博曬全家福　年長19年姐姐范冰冰變「妹妹」

過年期間當然不少得與家人開開心心渡過啦！內地男星范丞丞一向甚少公開家人合照昨晚大年初五（9日）罕有地在微博公開全家人的合照，更配上文字寫道：「介紹一下，這是我媽，我爸，還有我妹。」范丞丞難道不是范冰冰的弟弟嗎？他何來一個妹妹？

范丞丞與范冰冰兩姊弟感情深厚。（范丞丞微博）

相中被范丞丞一手攬住自拍的「妹妹」，其實正正就是他的姐姐范冰冰，她更與范丞丞齊齊擺出反白眼的搞怪表情，表現的相當配合。范丞丞於2月8日上載一張敷面膜照片時，大爆自己被家人嫌棄皮膚太黑，有網友留言問是不是被姐姐嫌棄，他亦搞笑回應道：「沒錯被我妹厭棄了！」18歲的范丞丞竟然斗膽叫大自己19年的姐姐做「我妹」，可見姐弟二人感情可是相當之深厚！

范丞丞向網友投訴自己被「妹妹」范冰冰嫌棄太黑。（范丞丞微博）

自從上年被捲入逃稅風波後，久未露面的范冰冰已甚少更新過微博，但她卻在年三十晚主動透過另一社交網站「小紅書」露面送上賀年祝福，現在更大方出現在弟弟的微博中，難道范冰冰真如傳聞所講正打算逐步重回幕前？