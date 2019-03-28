台灣「至索賣魚妹」劉芃芃遭設局偷影　慘被雪藏網紅事業凍過水？

據《周刊王》報導，阿澎哭訴被有「最美魚販」稱號的台灣網路直播主阿澎（劉芃芃），之前被媒體拍到與一名奶粉太子爺約會，還在豪宅過夜，對此她出面澄清，還表示這一切都是遭人設計，完全是一場誤會。

劉芃芃（聯合新聞網提供）

據《周刊王》報導，阿澎哭訴被拍到的林男根本就不是什麼奶粉太子爺，只是她認識多年的老友，而會被媒體拍到，她指出是被一位男性工作夥伴設計的，當初她介紹林男給男性工作夥伴認識，沒想到對方一直詢問林男背景資料，還自行上網查詢，發現林男與一位奶粉太子爺同名同姓，就誤以為對方是同一人。被拍到的那天，阿澎的行程那位男性工作夥伴都知道，先是主持工作被換掉，之後跑去找林男，馬上就拍媒體拍到，她認為應該是男性工作夥伴告訴媒體的。

身材火辣的賣魚妹「阿澎」劉芃芃毫不吝嗇事業線，經常在IG開心Share活動相。除咗劏魚之外顯然入得廚房出得廳堂，嗒得杯落▼

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阿澎還表示，自己個性比較直接，與林男相處似兄弟，所以兩人撓手、拖手，是很正常的，就跟閨蜜一樣。而媒體拍到的豪宅，是其他朋友的，林男根本不是奶粉太子爺，這完全是一個烏龍。不過緋聞刊登出來後，媽媽還為此事血壓飆升睇急症，再加上之前她向公司提出想要安排一些戲劇、主持的課程，沒想到上了幾堂課後，她就被雪藏了，2月完全接唔到Job，這讓她決定寄出存證信函要與公司解約。不過阿澎的經紀人目前還未有回應。

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