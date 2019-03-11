【醫界女神】激似Angelababy　25歲最美女醫生絕密生活照曝光！

最近各大論壇都掀起一陣「醫界女神」的討論熱潮，不少網友都瘋狂開post討論這位與Angelababy有幾分相似、來自台灣、在澳洲悉尼大學讀醫的李姓實習醫生！

女神與「皮膚科」有密切關係！（Instagram）

「醫界女神」叫Jenn

其實「醫界女神」上年已經在澳洲畢業，現年25歲，網名為Jenn，姓李，去年年底就回到台灣實習，與台北市長柯文哲的一張「鬼手」靈異合照率先掀起議題！但即使二人中間的手有多搶鏡，亦不及站在柯文哲身旁、身穿醫生袍的Jenn，其清秀脫俗實在迷到不少男性網友，有指自報導一出，Jenn的IG Followers瞬間暴增！

中間那隻手到底是誰？相信看見女神之後大家都不會關心了。（Instagram）

Jenn行為低調

雖然Jenn在短短數日之間激增無數粉絲，不過其實女神並非一個經常post相的女生，而最近則是一張與友人的合照，而地點在Mater Hospital Brisbane（布里斯本），大概已經回到澳洲了。而透過Jenn的IG發現，原來女神的高顏值基因非常強大，女神曾經在IG公開自己哥哥的樣子！只見Jenn的哥哥同樣眼大頭高，帥氣十足，從衣著看起來，似乎也是從事醫學方面的工作！如此高顏值、高學歷，兄妹二人同樣惹起網友葡萄，酸謂：「這個世界公平嗎？」

他是女神的哥哥，顏值同樣爆晒燈！（Instagram）

欣賞女神Jenn的其他絕密生活照（醫生篇）：

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日常篇：