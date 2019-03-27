傳實施「限古令」群情洶湧廣電總局終放寬要求　古裝劇有望回歸

去年一部《延禧攻略》令清宮劇大熱，不止在內地爆紅，更在全球掀起煲劇熱潮。（劇照）

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上星期有網友爆料指，有關當局認為宮鬥劇會帶壞社會風氣，因此內地國家廣播電視總局已公布調控新規，由即日起到6月底，包括武俠、玄幻、歷史、神話、穿越、傳記、宫斗等題材的古裝劇，已經播出的要從電視台、網上平台的版面中移除，未播出的則全部暫停，另擇期播出，因而被網友形容為「史上最嚴限古令」。但昨日（26日）突然傳出消息，限古令有望解封，觀眾又有機會欣賞古裝劇！

上星期網上流傳消息指將實施「限古令」，由即日起到6月底，所有古裝劇都禁播。（網上圖片）

由迪麗熱巴主演的《三生三世枕上書》看來有機會在今年播出。（微博圖片）

網上流傳消息指，由於限古令引起激烈反應和輿情，廣電總局網絡司分別召集3家平台開會，古裝劇由4月起可以恢復播出，但是有3個條件：「每月15日前網絡平台要通過地方局報廣電總局月度播出上線計劃；控制古裝劇比例，現實題材佔年度60%的播出規劃；未拿到上線許可的，包括發行許可證、上星許可、備案、龍標等，不能提前排播和宣發。」最後更透露參與會議的3家平台都已經寫了保證書。

昨日（26日）有傳因為輿論壓力，廣電總局決定將「限古令」放寬，由下個月起古裝劇可以逐步上線。（網上圖片）

章子怡首度主演電視劇《江山故人》（前名《帝凰業》），有望與觀眾見面。（網上圖片）

根據早前限古令的規定，多部古裝劇受到影響，包括章子怡主演的《江山故人》（前名《帝凰業》）、湯唯的《大明皇妃孫若微傳》、迪麗熱巴的《三生三世枕上書》、王大陸的《狼殿下》等，而原定在3月27日播出的神話劇《新白娘子傳奇》，在宣布撤檔後終於確定在4月3日上架。如今傳出限古令解封的消息，令原本面臨禁播的作品即將重見天日，網友紛紛大讚，更留言表示「古裝劇不是中國傳統文化嗎，為什麼要禁」、「中國歷史這麼悠久，限古太可惜」、「要提高品質而不是單純的限播」。

《新白娘子傳奇》在官方微博透露劇集將會在4月3日正式播出。（微博截圖）

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