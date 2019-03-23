《延禧如懿》後遺症？內地「限古令」再升級　全面禁播古裝劇

《延禧攻略》、《如懿傳》後遺症？自大陸禁播宮鬥劇後，22日網傳大陸廣電總局再公布調控新規，即日起至6月，包括武俠、玄幻、歷史、神話、穿越、傳記、宮鬥等在內所有古裝題材網劇、電視劇、網路大電影都不允許播出，估計受影響的古裝劇超過10部以上。

大陸廣電總局公布的「限古令」，古裝劇將全面消失，根據規定，已播出的劇可繼續播出，但不能宣傳、不能推薦，也必須從電視台、網路影音平台推薦版面中移除，目前熱播劇《東宮》即已從影音平台推薦戲中消失，不過該劇快播完，影響不大。

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原訂27日播出的古裝神話劇《新白娘子傳奇》，當年飾演許仙的葉童，這次回歸客串演出有話題，但因「限古令」，決定暫時延期播出，而播出不少古裝劇的愛奇藝台灣站則表示，目前僅《新白娘子傳奇》，因排播策略更動，製作單位通知上架日期將延後，時間及詳情待通知，其他則未獲進一步消息。「限古令」一出，後續未播的《長安十二時辰》、《九州縹緲錄》、《陳情令》等目前已在排檔的新戲，都將繼續等下去。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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