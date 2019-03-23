內地劇集「限古令」再升級　《三生三世》續集恐禁播？

去年內地宮鬥劇《延禧攻略》及《如懿傳》令清宮劇掀起熱潮，但就被有關當局認為會帶壞社會風氣，因此下令停播，但似乎成效不大。近日有網友在網上爆料指，內地國家廣播電視總局已公布調控新規，當中的「限古令」規定非常嚴格，令多套古裝劇都受到影響。

由周迅和霍建華主演的《如懿傳》不止在內地掀起熱潮，早前在翡翠台深宵時段播出也大受歡迎。

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根據消息指，由即日起到6月底，有關當局將調控所有古裝劇，受影響的包括武俠、玄幻、歷史、神話、穿越、傳記、宫斗等題材的戲劇，已經播出的可以繼續播，但不准宣傳、推薦，要從電視台、網上平台的版面中移除，未播出的作品則全部暫停，另擇期播出。據知這次進一步加大限制，是因為第一季度宮鬥調控執行力度不夠，所以第二季度要嚴格執行。

近日網上流傳消息指，內地「限古令」升級，估計多部電視劇受到影響。（網上圖片）

《新白娘子傳奇》日前在官方微博宣布撤檔。（微博截圖）

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其實由去年開始，古裝劇就成為嚴格管控對象，《如懿傳》、《烈火如歌》、《獨孤天下》等劇集都轉往在網上播出。而原定在3月27日播出的神話劇《新白娘子傳奇》，也在日前宣布撤檔。愛奇藝台灣站表示，《新白娘子傳奇》因排播策略更動，製作單位通知上架日期將延後，時間及詳情待通知，其他則未獲進一步消息。而劇集《東宮》、《招搖》、新版《倚天屠龍記》等亦從各大視頻網站的推薦列表消失，看來與新規不無關係。

新版《倚天屠龍記》在內地熱播，劇集起用新人演員，討論度甚高。（微博圖片）

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至於章子怡首度接拍的電視劇《江山故人》（前名《帝凰業》）、湯唯的《大明皇妃孫若微傳》、迪麗熱巴的《三生三世枕上書》等恐怕都會被波及。一向只在大銀幕上演出的章子怡，這次出演電視劇，不少觀眾都表示非常期待！湯唯相隔10年，產後復出拍攝的《大明皇妃孫若微傳》去年曝光了預告之後，亦掀起網民熱議。而迪麗熱巴與高偉光當初在《三生三世十里桃花》中展開一段虐戀，大家都很期待這對CP在新劇中再續前緣，有好結果。此外，有消息指《延禧攻略》中的「攻略」二字太過敏感，以後的電視劇都不可以再用這兩個字，而于正早前宣布新劇《盛唐攻略》改名為《大唐女兒行》，似乎間接證實了這個消息。

章子怡首次接拍電視劇《江山故人》（前名《帝凰業》），不少觀眾都非常期待她的演出。（網上圖片）

不少觀眾都十分期待《三生三世枕上書》播出，可惜如今看來播出無期。（微博圖片）