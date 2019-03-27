【麻辣天后傳】五大專員揭命案現場四大禁忌　分享親歷靈異事件！

TVB經典劇集《法證先鋒》第一輯每晚深夜正在翡翠台播出，看得多刑偵劇集，相信大家對命案現場、刑警、法醫等都不會陌生，而現實中的命案現場並非常人可以接觸到，殊不知這當中亦有不少禁忌。

日前，台灣綜藝節目《麻辣天后傳》請來五位不同行業的專業人員包括記者、法醫、大體修復師（遺體修復師）、警察、命案清理師，為大家解析命案現場的禁忌，以及親身經歷的靈異事件，令在場的主持與嘉賓都不寒而慄。

命案現場禁忌

一：不能說死者的全名

二：避免叫同仁的全名

有14年經驗的命案現場清理師小亮哥透露，有同事在命案現場叫了大家的全名之後，下班後兩人騎電單車回家的途中，前面的同事一直聽到有人叫他的名字，但後面的同事並沒有叫，令前面的同事非常緊張，經確認後的確不是另一位同事整蠱，於是大家便將「在現場呼叫全名」列為禁忌，以水果名代替。

小亮哥在命案清理現場的圖片，馬桶上的紅色其實是血跡。（視頻截圖）

不經意評論女死者胸部 男大體修復師病到無法上班

「死者為大」，相信大家都聽過，對死者給予尊重與敬意是基本常識。有7年工作經驗的大體修復師吳予恩表示，遺體解剖後，通常是全身赤裸，當時要修復一位年輕漂亮的女亡者，她的男同事見到遺體後，無惡意地說了一句：「長那麼漂亮，可惜胸部的顏色深了點」，但對於生者來講，這已經是冒犯的說話，何況死者呢？結果這位男同事回家後，病到完全沒有辦法上班，之後跪在女死者的靈堂面前不停道歉，一直筊杯，直到被原諒為止。

大體修復師吳予恩透露曾經有同事不經意冒犯死者，結果病到不能上班。（視頻截圖）

死者協助辦案自動打開手指 高警官被要求冥婚

做了26年警察的高仁和警官也曾經遇到靈異事件，當時有一位女死者因跳樓身亡，導致五官移位，所以只能採集指紋確認身份。他到達停屍間時，女死者的屍體早已被零下幾十度的乾冰凍到僵硬，十隻手指呈握拳狀態，於是高警官心想：「你這樣我怎麼幫你按指紋」，但他並無講出口，差不多過了幾秒鐘後，死者的一個一個指頭竟然自己打開了。

高警官分享自己曾經遇到死者「協助」辦案的經歷。（視頻截圖）

然而，事件並無就此完結。兩年後，高警官同朋友飲茶，去到目的地之後，他聽到有敲木魚的聲音，當時那人對他說：「你不要進來，把生辰八字給我。」但由於不認識對方，高警官自然拒絕了對方的要求，寧願不進去。於是那人便說「那把你名字給我就好了。」之後那人剪了一個人形，念了幾句高警官聽不懂的說話，便把人形燒在一個缽裏，才讓他進去。

那人告訴高警官，剛才有人跟在他後面，見高警官不信，他便用金紙剪了一個人形，放在鈴鐺上面，念了幾句，便由男生變作女生同高警官說話，這位「女士」姓林，自我介紹一番後，高警官稱自己並不認識對方，而「林女士」說自己也走不了，因為落土時是由高警官處理。據法師講述，高警官當時到那位跳樓女士的案發現場時，拿了一把雨傘，靠墻往樓下看的時候，「林女士」一口氣（即是魂）跑到了他的嘴巴裡。這樣的說法令高警官難以信服，但「林女士」竟然道出這兩年他父母相繼過世的事，令他也感到驚訝。當提及解決方法時，「林女士」聲稱被高警官黏住走不了，竟然向他提出冥婚：「不然你娶我！」高警官自然不肯，幸好「林女士」明白事理，說「要我走也要讓我漂漂亮亮地走」，於是法師便叫高警官去買些水果同衣服燒給「林女士」，最後才解決。

高警官被女死者「跟了」兩年，竟然還被對方要求冥婚。（視頻截圖）

命案現場禁忌

三：不要嬉笑怒罵

四：不要胡思亂想

資深媒體人胡孝誠指曾經有一位初級記者在命案現場嬉笑打鬧，結果上吐下瀉三日，去廟宇拜祭之後才康復。

胡孝誠講述曾經有記者在命案現場打鬧導致上吐下瀉。（視頻截圖）

望族千金吊頸輕生 「探頭」窺視現場記者

另外，他還分享了一件曾經親歷的靈異事件。在1990年，一名望族千金在家中上吊輕生，胡孝誠到案發現場了解細節時，不經意間見到走廊盡頭的廚房有一位女生探出半邊臉望向他，當時他還同男警員說：「你們還派女警」，但竟然被對方否認，但胡孝誠堅持說自己見到女生，於是兩人便走過去一探究竟。

胡孝誠在命案現場見到有女生探頭望向自己，初初還以為是女警，但被同場警員否定後，兩人便前去探查。（視頻截圖）

往生者上吊的房間在最後，胡孝誠當時走過去的時候，那道房門呈打開狀，於是他望了一眼，結果在沒有風的情況下，女死者的腳尖慢慢轉向他，其後他下意識地往上看，死者的身體也轉了過來，這時他發現這與剛才半邊臉的女生是同一個人，令他驚恐不已，看守屍體的警員見兩人面露難色，於是三人齊齊衝到屋外食煙，等待檢察官同法醫到場。

胡孝誠憶述曾經的恐怖經歷。（視頻截圖）

事後，令胡孝誠更驚恐的是，正常來講，就算探出半張臉，都可以見到頸部位置，但當時看著她的女生除了半邊臉以外，沒有頸部以及身體，只是一個頭！真是令人毛骨悚然……

胡孝誠回想起當時只看到一個頭的半張臉，令他也感到後怕。（視頻截圖）