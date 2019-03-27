【麻辣天后傳】藝人行房睪丸劇痛誤有癌症　醫師揭真相一語解謎團

一般被形容為「男人最痛」莫過於是睪丸出現問題，但有時候這些所謂的問題有可能只是壓力所造成的。就好似最近台灣綜藝節目《麻辣天后傳》講到生病這個話題，其中台灣藝人劉爾金就分享其睪丸發生異狀的問題，原以為自己是得「睪丸癌」，誰不知在醫師的分析下揭開真相，他之所以睪丸劇痛是因為行房前的暖身沒有做好，才使肌肉緊繃先會劇痛，令在場人士笑個不停。

劉爾金因為過去睪丸出現問題，令他擔心不已。（網上圖片）

就在半年前劉爾金發現在去廁所的時候，做某一些動作肯定會觸碰到睪丸，突然右邊的睪丸就一陣劇痛，而那種劇痛他形容是可以痛到整個人蜷曲下去的：「摸到碰到就痛，這種狀況是偶爾發生的，這對男人來講非常的可怕。」但又因為不觸碰的時候就不痛，所以他就無太多理會。但直到一次他同老婆行房的時候，痛到他生不如死而令老婆懷疑他是否有「睪丸癌」：「我正在做重要動作的時候，我老婆就發現我，我們在炒飯的時候偶爾有人會喜歡去碰觸那個地方，她剛好就做了那個動作就痛到不行，她認為有可能是嚴重的病症，有可能是睪丸癌。」正因為如此他就著急地去看醫生。

醫師即場分析，原來他睪丸劇痛是因為行房前前戲冇做足。（網上圖片）

沒想到醫生診斷為他只是肌肉緊繃才會引起劇痛而已，開個肌肉鬆弛藥就沒事了。在場的醫師亦作出分析，他只所以肌肉緊繃全因為他行房前的前戲不足：「我認為是前戲不夠啦，前置的一個炒飯動作沒有準備好，暖身沒有做夠。所以他的這種潤滑機制好像分泌得沒有很好，所以就會讓他比較進入比較困難，那當然過度的用力，過度的衝撞就會產生這樣的一個情況。」對於這一點他自己都承認：「好準啊！每次我都很急欸。」令在場所有人士哄堂大笑。

在場嘉賓都好怕羞。（網上圖片）