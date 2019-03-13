【麻辣天后傳】婚後老公背偷睇AV　台女主持難接受節目爆喊

男人會看A片其實最正常不過，不過就有人無法理解婚後的男人還會偷看A片的行為。近日，台灣綜藝節目《麻辣天后傳》中，其中一Part就討論這個話題，在場所有人都理解男人會偷看A片這個行為，但女主持人利菁就始終無法理解，更強調直言自己老公絕對不會看。最後被男藝人郭彥均踢爆，指她的老公在他們的男生群組中，當場令她崩潰痛哭。

男藝人覺得婚後的男人看A片是正常不過。（網上圖片）

「男人一定看謎片，即使有伴侶也不例外？」面對這個問題，台灣藝人郭彥均同撒基努都一致認為是好正常的行為，郭彥均表示：「這是正常的，這是本來就會看的。」而撒基努就認為是補充知識的最好時機添。之後郭彥均就直指主持人利菁的老公一定都有看：「菁姐我告訴你，你老公絕對也會看真的。」但她就好相信老公直言：「他說沒有啊！他不會騙我。」隨即引起在場人士反駁表示她的老公一定有「他不會當著你的面前看成人片」﹑「他當然會跟你說沒有啊」為了令她相信郭彥均就出絕招直言：「我群組裡面就有他。」即時令她面有難色，態度開始有些懷疑。

郭彥均表示女主持人的老公，在自己所屬的群組中。（網上圖片）

為了進一步要她清楚了解知道她老公一定有這種行為，有人則建議她檢查老公的手機，但她都表示好正常沒有異樣：「他的手機從來沒有密碼的，我隨時可以拿出起來看。」此時另一女藝人李懿則補說提醒她Line是有隱藏群組的，要知道群組的名稱才能打開，令她非常震驚。而她亦心不死就始終不相信，就詢問其他女藝人，沒想到女藝人就好大方公告知道老公的群組：「我老公看，而且我還知道他的群組，他的群組叫《哥哥妹妹我還要》。」令人哭笑不得。

利菁一直相信老公絕對不會偷看A片。（網上圖片）

一直幫老公洗白的利菁隨後就突然透露，老公手機出現最多的是「寶可夢」群組，此時一眾人就極為肯定表示「寶可夢」就是用來掩飾的群組，搞到她當場接受不到大發脾氣。最後更詢問起一眾年輕男生會這樣做嗎？他們均一致表示會，而當場女生們亦認為可以理解男生這做法。大家都一致認為是好正常的行為，但她似乎走心更在當場喊起來，似乎還沒接受到。

利菁接受不到最後喊起上嚟。（網上圖片）