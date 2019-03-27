甄子丹夫婦遭歧視迷底解開　有傳當時冇人知道佢哋係星

「宇宙最強」甄子丹與太太汪詩詩日前出席amfAR慈善晚會，期間遇上不愉快事件，令子丹一家憤而離場。事後，詩詩在Instagram指自己受種族歧視，最後更Hashtag「中國人不是東亞病夫」。

「宇宙最強」甄子丹一家被歧視？ 汪詩詩斥：中國人不是東亞病夫

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汪詩詩在Instagram指自己受種族歧視。（Instagram）

當晚活動由天機公關負責籌款和傳媒管理，負責人鄭詩韻接受傳媒訪問時，便指自己親眼見到詩詩離場，當問及離開原因，對方僅說「唔好意思。之後，她再問活動榮譽主席何超瓊時，才知道「有人同我哋講，佢（甄子丹）枱位置好唔靚」，而何超瓊立即幫手補鑊，將自己在台中央位置的枱讓給子丹夫婦，惟子丹指自己對安排感到不高興，多謝的何超瓊的好意。鄭詩韻承認製作單位Andy Boose安排不周，當了子丹一家是普通賓客，而非大會副主席一家。

到底子丹一家是否被安排在較差位置？鄭詩韻便指子丹是頭15張枱的其中一圍，比起正中位置較側，若由她安排座位，子丹會坐在中間位置。至於種族歧視一說，鄭詩韻便指不覺得amfAR不尊重華人，亦叫amfAR向子丹致歉。

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