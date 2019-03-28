楊丞琳曬運動後bb肌照片　凍齡之道靠呢三招？

楊丞琳（Rainie）一直被封為「可愛教主」，擺明大賣可愛。當年的她一頭長髮齊蔭劉海簡直是她的標誌。現年34歲的她依然保養得宜，仲係咁可愛！日前，她就曬出友人為她拍的照片，照片中的她穿著運動裝，明顯是做完運動啦，見她汗流浹背，雖然素顏，但皮膚依然白裏透紅，真的讓人驚嘆她像18歲一樣！

Rainie的皮膚超好，真的讓人非常羨慕。（楊丞琳IG圖片）

Rainie也在照片下寫道「運動大流汗是我最喜歡的事情之一」，看來運動也是女神的保養要訣之一呢！網民也留言寫到「妳一定有吃防腐劑，凍齡」﹑「皮膚好到爆」等等，大讚Rainie狀態大勇。

將近十年前的照片，看到Rainie跟現在分別不大啊！（視覺中國）

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Rainie平常也有不少自拍素顏照，而她也有在IG表示過自己喜歡淡妝﹑喜歡不種睫毛和不畫眼線去呈現自然的自己，看來女神的凍齡之道也是在於盡量保持簡單自然的妝容呢呢！

這張自拍簡直「神還原」將近廿年前的電視劇《流星花園》中的小優！（楊丞琳IG圖片）

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此外，Rainie日常也喜歡在IG分享她的穿搭，只見她偏愛少女味較重，輕鬆casual的衣著，而且日常生活都愛著波鞋棄穿高跟鞋，也是令外表看起來非常減齡的要素呢。

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