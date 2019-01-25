《刺青》楊丞琳梁洛施相隔12年再聚　網民：女大沒有十八變

2007年上映、以女同志為題材的台灣電影《刺青》，找來當年還十分青澀的梁洛施搭配台灣「可愛教主」楊丞琳，這對顏值爆燈的女女配，擦出不一樣的火花，令觀眾留下深刻印象。事隔12年，梁洛施已成為三子之母，淡出過最近又復出拍戲，而楊丞琳就升呢做天后，二人昨日相約見面飯聚，網民大讚她們保養得宜，感嘆：「女大沒有十八變」。

楊丞琳昨日上載與梁洛施的合照，獲網民大讚外貌十年如一日。（Instagram圖片）

楊丞琳在《刺青》飾演的女學生「小綠」，晚上兼職當網絡視率情人，是個內心複雜的女生，她在一家刺青店認識了梁洛施飾演的紋身師傅「小竹」，經歷過喪親之痛的她封閉了自己，面對小綠的強烈求愛只能視而不見，然而小綠原來早已對小竹情根深重，而小竹亦愛上小綠，面對親情與愛情，如何做到兩全其美令小竹相當苦惱。

《刺青》是當年為數不多的女同志電影，獲得不俗口碑與票房。

《刺青》導演兼編劇周美玲曾任職記者，拍攝紀錄片起家，在她掌鏡下的《刺青》畫面精緻，同志情描述不落俗套，此外亦深討親情、倫理及成長等問題。梁洛施與楊丞琳當年雖然資歷尚淺，但出色表現令人留下深刻印象，尤其前者令人驚豔。兩位演員的友誼維持至今，昨日楊丞琳在社交網站上載與梁洛施的合照，留言稱：

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「想到 上次見面 居然是Bella懷著五個月雙胞胎的時候 更沒想到 我們合作刺青時 她才18歲 而現在 我們都是三字頭的女人了😌兩個住在不同城市的朋友 關心一直都在 即使很久沒見 但是一點也不陌生 歡迎妳回到電影圈 這麼棒的女演員 當然要繼續帶好戲給大家囉😎」

楊丞琳仲Hashtag #BFF，即「Best Friend Forever」（永遠的摯友），足見兩位感情深厚，而大批網民就留言話兩位美女的外貌十年如一日，名符其實凍齡女神。