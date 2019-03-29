【ASTRO香港記者會】粉絲迫爆3層商場　車銀優領隊友扮豬流晒汗

韓國男團ASTRO今天（29日）在鑽石山荷里活廣場，舉行《ASTRO The 2nd ASTROAD to HONG KONG [STAR LIGHT] 2019》傳媒見面會，為明天的演唱會做勢。6位成員車銀優、MJ、JIN JIN、文彬、Rocky和尹產賀，事隔兩年再訪港，吸引數百名AROHA（ASTRO粉絲）到場支持，企滿三層商場。

JIN JIN表示與MJ一同參與作曲後，覺得自己就像一位作曲家，可是發現創作比想像中花很多時間。（陳志嵐攝）

ASTRO一行人出場立即用廣東話打招呼說：「大家好，我哋係ASTRO！」，現場粉絲則以尖叫聲歡迎偶像來港。非常有心的ASTRO更特別每人學習一句廣東話自我介紹，例如「我係最靚仔嘅Rocky」、「我係聽日喺香港過生日嘅車銀優」和「我係最細個最可愛嘅尹產賀」等，大曬高水準的中文。被問到ASTRO這次帶著歌曲《ALL NIGHT》回歸的心情，JIN JIN就表示：「回歸的心情當然開心，為了帶好表現給粉絲，所以成員們都親自參與不少專輯製作。」講到得到出道以來首個一位，Rocky就表示經歷三至四年練習時間後，非常榮幸能夠與AROHA一同見証努力的成果。

車銀優為玩遊戲，扮醜做豬也在所不辭！（陳志嵐攝）

ASTRO一場來到香港，特別提早一天為粉絲即場表演《ALL NIGHT》，6位成員落力表演，現場AROHA則大聲叫應援。而且成員們更與幸運粉絲大玩遊戲，各人為勝出瞓身玩「大電視」，就算做高難度動作扮動物也不介意，包括扮豬，結果大家玩到汗流浹背。被問到能否透露一下明天的演出內容，口密的車銀優就只講到：「除了是次專輯的歌曲外，亦準備了特別舞台。」MJ就特別提醒AROHA，明天來演唱會前要放輕鬆外，還要吃飽飯再來，好好享受演唱會。最後ASTRO與粉絲約定「聽日見」，又全程向粉絲擺心心，大派粉絲福利。

ASTRO與現場粉絲大合照，預祝明天演唱會成功。（陳志嵐攝）

更多圖片：

+ 9 + 8 + 7

即刻投票，揀選你心水男、女主角，仲有你最撐嘅香港電影，即有機會獲得戲飛。《香港電影我撐場．民選大獎2019》投票專頁：https://voteforhkmovies.hk01.com/