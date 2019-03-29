【她的私生活】朴敏英化身追星族　迷妹質疑有一樣嘢勁唔寫實

韓國演員朴敏英和金材昱主演的tvN新劇《她的私生活》將於4月10日首播，劇情講述朴敏英上班時是成功的美術館策展人，私下卻是追星族的故事，所以不少K-pop界粉絲相當好奇《她的私生活》將會如何描寫追星迷妹。日前《她的私生活》公布宣傳海報，但眼利的粉絲卻發現海報出現令人哭笑不得的小失誤。

朴敏英和金材昱主演的《她的私生活》將於4月10日首播。（網上圖片）

朴敏英在海報中化身追星族，卻引起韓國迷妹的質疑。（網上圖片）

《她的私生活》朴敏英個人宣傳海報中，朴敏英拿着超長焦距鏡頭拍照，希望可以拍下偶像靚相。不過，有網民就該海報提出質疑：「這種拿來拍候鳥遷徙的鏡頭，請問追哪個偶像用得着？是準備站在高尺巨蛋屋頂上拍照嗎？」平日粉絲雖然會使用俗稱「小白」的紅圈白鏡，為了方便出入表演會場，粉絲都會攜帶體積較細小的變焦鏡頭，而朴敏英手中的「大炮」目測是定焦400毫米鏡頭，最近對焦距離達2.7米，屬遠攝及超遠攝定焦鏡頭，對於常常購買與舞台最接近區域門票的粉絲而言，顯然是得物無所用，加上鏡頭重量達3.85公斤，實在難以攜帶入場，難怪被網民指正。不過從朴敏英在《她的私生活》表現而言，相信能演活迷妹一角。

網民：「這種拿來拍候鳥遷徙的鏡頭，請問追哪個偶像用得着？是準備站在高尺巨蛋屋頂上拍照嗎？」（網上截圖）

單看這個造型，朴敏英也算是演活了追星迷妹了。（網上圖片）

《她的私生活》海報及劇照