【鐵探】闊別無綫十年勢奪視后　惠英紅：真係有野心！

姜皓文（黑仔）和惠英紅（紅姐）今日（29/3）到將軍澳出席無綫重頭劇《鐵探》記者會。提到劇集下星期一晚隆重首播。紅姐表示心情非常緊張：「因為都有十年冇喺香港拍電視劇，都好希望同電視嘅觀眾打招呼。」問是否想拎視后？紅姐直言：「我真係有呢個野心喎，不過都要觀眾去睇啦，如果覺得我哋套劇好嘅，話晒我始終十年冇係香港拍劇，其實無論係唔係視后我都真係冇諗，我只係盡我所能演好呢部劇，而家4月播，頒獎典禮喺12月，啲觀眾一定忘記咗我啦，不過如果有投票，記得投我票啦。」