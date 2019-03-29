【鐵探】闊別無綫十年勢奪視后　惠英紅：真係有野心！

撰文：吳子生
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姜皓文（黑仔）和惠英紅（紅姐）今日（29/3）到將軍澳出席無綫重頭劇《鐵探》記者會。提到劇集下星期一晚隆重首播。紅姐表示心情非常緊張：「因為都有十年冇喺香港拍電視劇，都好希望同電視嘅觀眾打招呼。」問是否想拎視后？紅姐直言：「我真係有呢個野心喎，不過都要觀眾去睇啦，如果覺得我哋套劇好嘅，話晒我始終十年冇係香港拍劇，其實無論係唔係視后我都真係冇諗，我只係盡我所能演好呢部劇，而家4月播，頒獎典禮喺12月，啲觀眾一定忘記咗我啦，不過如果有投票，記得投我票啦。」
姜皓文、惠英紅今日出席無綫重頭劇《鐵探》記者會。（葉志明攝）
黑仔與紅姐兩人早前合作拍攝電影《翠絲》，今次再攜手合作拍電視劇默契十足。黑仔表示：「始終呢套劇咁大製作，又係我係TVB第一次參與，又係第一次播映，所以都好緊張，對於能夠同紅姐拍劇，真係覺得自己好幸運，因為紅姐十年後再拍攝電視劇，我有幸可以一齊參與真係好開心。」
姜皓文，惠英紅兩人今年榮獲提名第38屆香港金像獎「最佳男主角」及「最佳女配角」獎項。（葉志明攝）
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