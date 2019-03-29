姜濤自爆曾參加韓國選秀　否認單飛發展：現時以團隊為主

韓國男團ONF今晚（29日）首度在香港舉行演唱會，MIRROR成員姜濤和Anson Lo擔任嘉賓，兩人透露會表演MIRROR演唱會呈獻過的《Trouble Maker》，Anson Lo透露在編排上作出小小改動，為大家帶來全新的《Trouble Maker》。

姜濤和Anson Lo擔任ONF演唱會嘉賓表演《Trouble Maker》。（陳順禎攝）

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今次是MIRROR首次與韓國男團碰頭，Anson Lo希望可以向ONF學習舞蹈整齊度、跳唱的幹勁和力量，雙方亦可以互相學習。姜濤又表示曾經參加過韓國娛樂公司試鏡：「我參加過其中一間最出名嘅韓國公司選秀，嗰次冇準備過，有留低過下，結果之後冇消息。」

姜濤透露過往曾參加韓國公司試鏡，惟最終沒有下文。（陳順禎攝）

提到《全民造星2》召開招募，Anson Lo透露有不少跳舞界的人參加比賽，作為跳舞界一份子，也希望能夠在節目中與他們見面。有傳聞指《全民造星2》挑選出來的參賽者將會加入MIRROR，而姜濤將會單飛發展，Anson Lo強調單飛一事仍未確定，姜濤亦明言目前以團隊為主，個人發展則要看時機，不過他不擔心新成員加入組合，因為香港樂壇需要新人支持，所以他對《全民造星2》非常期待。

有傳聞指姜B將會單飛，他明言目前以MIRROR發展為主。（陳順禎攝）

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