【全民造星】第二季開始報名　惹網民怒插：根本就係搵快錢

由ViuTV主辦的選秀節目《全民造星》去年播出後獲極大迴響，吸引了大批粉絲。除了成功令姜濤爆紅密密接廣告、打造兩個男子組合MIRROR同ERROR，更令他們有機會開演唱會，風頭可以說一時無兩。ViuTV看中這個優勢，昨日（25/3）在Facebook上載了短片，宣布《全民造星II》開設第二季並即日起至4月21日開放網上報名，爭奪成為新一代全能超級偶像。至於參賽者要求，ViuTV就表示參賽者須是年滿18歲之男性，持有效香港永久性居民身份證，不限任何國籍及膚色，家庭成員或有需要參與錄影。

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不過ViuTV出Post後，竟然惹來網民及MIRROR、ERROR粉絲的不滿，更紛紛留言表示不應該這麼快就開辦第二季。有「鏡粉」就表示MIRROR及ERROR還是新人，雖然已經有大批粉絲，但新人始終是新人，還有更多事需要學習，所以應該先搞好MIRROR才開辦第二季。如果剛出道幾個月就做師兄的話，根本不合理，只會令MIRROR和ERROR承受很大壓力，亦有粉絲至指兩個男團都還未爆紅，再選一班人出來的話，雙方只會「爭飯食」，如果有Budget，開拍新節目《花姐MIRROR ERROR遊》更好。此外，更有網民直斥ViuTV眼見MIRROR和ERROR這樣成功，開第二季根本只是想「搵快錢」。

《全民造星》監製兼MIRROR、ERROR經理人花姐接受《香港01》訪問時透露，第二季將於5月進行海選，預計進行半年，跟第一季一樣挑選99人。對於網民及粉絲的留言，花姐表示第一季的海選是去年4月開始，決賽日為11月14日，而第二季的決賽將會在今年12月才舉行，所以其實距離MIRROR及ERROR的出道日子是多於1年，並不是網民所說的出道幾個月就做師兄：「當初搞呢個節目，魯庭暉先生主要係畀年輕人追夢，唔係只得MIRROR有夢想，所以唔應該因為咁而停止追尋心中夢想。」更表示就算開拍第二季都不會妨礙到MIRROR及ERROR繼續發展：「每年都會有新人，每年都會選港姐，唔通選新一屆港姐，舊嗰啲會唔見咗咩？同埋MIRROR嘅資源係藝人嘅資源，拍攝節目係節目嘅資源。」

花姐大派定心丸，表示MIRROR或ERROR都不會受影響。（資料圖片）

談到得知網民對ViuTV沒有信心，花姐直言不知道其他公司如何為新人宣傳，還自嘲擔任藝人經理人的經驗不足，不過就指ViuTV的台長魯庭暉及ViuTV製作部副總裁金廣誠都很願意去為發掘新人出力：「其實做呢件事係蝕錢，但都繼續做，因為睇到娛樂圈或者樂壇都需要新血，咁做係為大家唔同嘅機會去發展。」

至於第二季的冠軍可會加入MIRROR或ERROR，又或者取代現有的隊員？花姐即笑言：「咁大膽？唔會啦！MIRROR就係MIRROR。」不過新冠軍可會加入男團或者作個人發展，這些全部還是未知之數，因為先決條件就要觀測參賽者的質素。另外，提到第一季反應熱烈，今次的製作費可會「加碼」，花姐坦言資源沒有減少，而獎品方面公司就會稍後公布。