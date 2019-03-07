姜濤自爆飛韓國工作日日食泡菜：我都有啲厭啦

組合MIRROR成員姜濤今日（7日）出席航空公司活動，大談外遊趣事和經歷。

出錢請屋企人去旅行

姜濤大爆自己最近第一次自己出錢請屋企人去日本旅行，他說︰「我覺得係好難忘嘅，因為咁大個仔係第一次用自己嘅錢啊嘛，咁我覺得屋企人嗰個開心嘅感覺係同以往任何一次都唔一樣。」姜濤表示去旅行最喜歡周圍食嘢，「食嘢就必須㗎喇，每個人都要食嘢！」看來真的很喜歡吃呢！

姜濤今日（7日）出席活動，分享自己最難忘的旅遊經歷是最近可以出錢請家人到日本旅行。（梁碧玲攝）

第一次踏足韓國：日日都食泡菜

姜濤剛剛在韓國拍攝完節目《Mirror Go》，他透露自己是第一次到韓國，而且當天是自己一人搭飛機去會合攝製組，本來他很期待會有很多人在韓國接他機，但他說︰「點知得一個工作人員，個落差感有啲大，不過好好嘅，一落到機就即刻有得休息，無好似佢哋咁樣一落機就好多整蠱。」他也大爆今次旅程比以往的輕鬆，但他說︰「食嘢係多嘅，但係餐餐都好似差唔多咁，都係泡菜嗰啲，名副其實係『泡菜國』。」（咁你唔鍾意食？）「鍾意嘅，但我諗幾日我都有啲厭啦，日日都係泡菜同埋辣嘅嘢對皮膚唔好啊。」

姜濤表示自己大愛到日本旅行，喜歡當地的服飾和美食。（梁碧玲攝）

還未確定腳部韌帶手術日期

姜濤早前曾說會在3月會做手術處理腳傷，但他表示其實時間一直未確定，只是大概預計時間，「因為依家個schedule嘅時間唔係好夾，因為可能做完手術又要休養一段時間，所以未確實係幾月份，但我會好留意隻腳，都會盡快嘅。」姜糖們可以放心。

早前姜濤到錄音室錄首支的solo歌，他解釋原來歌曲是廣告歌來的。（梁碧玲攝）