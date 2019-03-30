【早霸王】男聽眾又要追又要縮　森美：成件事最隨便嗰個係你

香港有唔少Call車App，相信大家都一定有用過。今集《早霸王》「你知道唔知道有人掛住你」男聽眾阿洋，本身係一名客貨車司機，而佢致電原因係想同老婆表白，雖然唔符合節目「暗戀」嘅條件，但當森美聽完阿洋點將呢位老婆追到手時，都不禁要讚好，並且叫各位男士好好學習。

將女乘客變為老婆，男聽眾阿洋都算叻仔。

阿洋透露「老婆」當初call佢車返學時，落車時發現身上只得一千蚊，加上又趕住去考試，所以阿洋就提議「老婆」考完試再過數，並互相交換電話號碼。而其實當日「老婆」考完試之後，係要即刻趕去機場，完全做到香港人work hard play hard嘅精神。「見佢上車時係T-Shirt熱褲，但佢要去日本，我check過當地仲係凍凍哋，所以即時whatsapp提佢要換返條長褲。」由於有電話號碼，所以阿洋好快就搵出「老婆」嘅fb並發現佢似乎係剛剛失戀。「我都有問佢係未同男朋友一齊去旅行，佢話同兩個朋友去。」喺過往嘅「你知道唔知道有人掛住你」環節中，森美不時提醒大家要「試探」，而阿洋今次就真係做到足。



阿洋以「眼瞓」為由唔去接「老婆」機，但又不停咁同對方WhatsApp，連小儀都忍唔住問阿洋到底係咩玩法。

試探成功後，阿洋即時乘勝追擊，同「老婆」日日WhatsApp，而對方亦有分享喺日本旅遊時嘅照片。「佢話出街落雨都掛住同我WhatsApp，結果趺咗落水氹。之後有提議返香港約我食飯，但我唔知呢個女仔係認真定玩玩下，所以請咗佢食檸檬。」明明係阿洋想追人，但又要縮沙，呢個「以退為進」嘅玩法，連森美都忍唔住大叫「痴筋」，並笑言成件事最隨便嗰個係阿洋，不過原來好戲在後頭。「佢日本返香港時，以為我會接佢，但我話好眼瞓，所以幫佢call的士。」接連請對方食檸檬，連森美都覺得呢段感情「無可能」，到底阿洋又係如何奪取歡心呢？



阿洋話自己係《早霸王》學到唔少追女方法，森美可以話係最大功臣。

「有日佢食早餐，我突然出現喺餐廳，之後第二日又係咁出現，然後就開始約出街，帶佢睇日落時錫咗佢一啖，佢後來有同我講返『如果你嗰日唔係帶我去睇日落而係睇戲，一定唔會比你追到』」阿洋表示拍拖無耐已經認定對方，最後仲拉埋天窗，雖然森美堅持「因為唔係暗戀故事，所以唔會打電話」原則，但佢就大讚阿洋「有心追求」對方之餘，亦會了解對方嘅感情狀態，並指有好多人「唔理對方有無另一半係好傻」，同時提醒大家唔好成日都「以為」。另外，森美又指追女仔時，心意非常重要，就好似阿洋會安排睇日落，如果對方肯應承，而過程中又未有話「快啲走」或者「黑面」，咁其實已經好大機會，而最最最重要一點，森美就話「唔可以太chok，全程搞笑，一下浪漫咁就夠」。單身嘅男士們，學嘢啦。

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