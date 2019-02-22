【早霸王】失婚大叔出必殺技追鄉音大姐　森美：你似逼婚

一對情侶懷着對婚姻美好的憧憬走入婚姻的殿堂，但並不是每一對夫妻都能攜手到老。無論男方還是女方，離婚後對感情都更加謹慎。在最新一集《早霸王》的「你知道唔知道有人掛住你」環節中，一位自稱已經一把年紀的男聽眾雄哥，表示在日前的元宵節向相識6年的阿嬌表白，可惜一直未得到回覆：「佢冇拒絕，但又冇話接受，有少女嘅矜持。」之後他再透露雙方都曾經離婚，各自有女兒，現時都是單身。既然兩人已經相識6年，但雄哥為什麼到這一刻才表白呢？「我發現我近呢大半年一年左右成日掛住佢，直情係朝思暮想，成日都想見佢一面。」

雄哥在元宵佳節向阿嬌表白，但遲遲未有答覆。

雖然雄哥與阿嬌不時相約食飯，但就因為女方又要上班又要照顧囡囡，所以見面次數並不多：「一個月至少見一次，但我覺得不貴乎多與少，貴乎moments。」得知雄哥向阿嬌表明心意後遲遲未得到答覆，森美與小儀都替他心急，但原來雄哥做錯了一件事！「我覺得《家有嬌妻》好切合佢，今朝仲Send咗條YouTube Link畀佢，佢一播就知咩事。」不過在森美看來，雄哥這樣做反而會令阿嬌倍感壓力：「《家有嬌妻》壓力太大喇，兩個都失婚，大家婚姻都觸過礁，你好似逼婚咁樣佢梗係驚啦，你播《喜歡你》好好多，心都甜埋啦。」

雙方都失婚，雄哥用《家有嬌妻》來形容阿嬌似乎真係太急進。

電話接通阿嬌，不過當她接到電話時，似乎有少少錯愕，更表示不覺身邊有男士追求自己。森美與小儀唯有叫雄哥再次表明心聲，但聽完雄哥的解釋後，阿嬌卻不斷重複答道：「唔知你喺度玩乜喎，做乜玩呢啲呀，我好忙呀。」氣氛一度陷入尷尬，不過當雄哥問道「你對我有冇興趣呢？」電話那端的阿嬌不禁笑了：「做咩要喺度問啫。」可見雄哥還有希望！最後雄哥表示只希望對方開開心心，順其自然。其實一段婚姻走到盡頭其實並不可怕，就像把拼錯的的兩塊拼圖，重新放回各自該有的位置。希望雄哥和阿嬌都能夠敞開心房，展開新戀情！