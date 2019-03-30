【多圖】Jennie方巾變上衣曬女人味？　BLACKPINK下月5日正式回歸

被稱為「人間香奈兒」的BLACKPINK成員Jennie，早前受邀出席Chanel在首爾舉行的活動，並且擔任表演嘉賓。當晚Jennie一連換了兩套衣服，可愛和性感風格都完全消化的她，再一次引起話題。下月5日，組合亦將推出第二張迷你專輯《Kill This Love》，令BLINK（BLACKPINK粉絲）非常期待！

28日Jennie作為BLACKPINK代表出席品牌活動，少女時代潤娥和模特兒韓惠珍等亦有同場參與。Jennie先是穿上淺黃色連身短裙，配搭白色頭帶，盡顯她23歲的少女味，更被韓國傳媒喻為「真人版洋娃娃」。擔任表演嘉賓的Jennie，其後換上品牌的平口上衣，配搭黑色長褲及紅色外套，搖身一變成熟風大獲好評。Jennie個人IG上傳的照片可見，上衣疑似用方巾綁成，不得不讚造型師的創意。

BLACKPINK Jennie完美消化性感和可愛風，粉絲又喜歡哪一款呢？（網上圖片）

+ 9 + 8 + 7

另一方面，粉絲經過約9個月的等待後，BLACKPINK終於宣布即將於4月5日，發行第二張迷你專輯《Kill This Love》並回歸韓國樂壇。4位成員Jisoo、Jennie、Rosé和Lisa繼續與金牌製作人Teddy攜手合作，BLINK固然非常期待。是次回歸的概念照亦逐步公開，不走上張專輯的華麗風外，4人的造型亦有了新突破，其中Jennie大膽嘗試的金髮造型最為吸睛。

BLACKPINK將於下月5日推出新碟，粉絲備受期待！（網上圖片）