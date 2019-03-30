首次擔任監製包辦詞曲創作　鍾嘉欣做音樂人暫無拍劇計劃

鍾嘉欣（Linda）去年8月誕下兒子Jared後一直未有公開露面，今日（30日）她以一身休閒裝扮出席「萌遊治愈樂園」活動，吸引不少粉絲到場支持。相隔數月首次亮相，Linda也倍感興奮：「見到咁多粉絲，咁多朋友，咁熟悉嘅面孔，係一件好感恩嘅事。」

Linda今次帶Jared一齊返港，大讚BB表現好，在飛機上睡了9個鐘，完全無扭計。（葉兆康攝）

雖然Linda婚後一直專心湊B，但依然對演藝事業充滿激情，她透露下個月將會推出一首新歌：「而家已經錄晒，MV都拍埋，今次第一次做監製，但係仲有好多細節嘅嘢，因為要Edit，諗下點宣傳，呢啲嘢原來係我以前從來未做過，淨係幕前，而家開始做埋小小幕後嘢嘅時候，係學到好多嘢，希望以最好嘅Project完成咗，我先推出。」

其實這首新歌所有的Idea都由Linda一手一腳實現，「作曲、填詞、Music Video各方面，自己諗到頭都大埋，但係又好有滿足感，係辛苦嘅，好多時要等到啲小朋友瞓咗覺，或者Nap Time我先去做嘢，休息時間會少咗，但係仍然可以做小小Entertainment嘅嘢，令到我好開心。」Linda笑言。

Linda坦言湊BB辛苦在所難免，她感歎以前自己一年才感冒一次，但自從生了兒子之後一個月就感冒一次：「因為有時攰得滯，免疫系統低，就好易病。」（葉兆康攝）

提到TVB翡翠台深夜正在重播《法證先鋒》系列，Linda表示那時已經睡覺，並無重溫自己演出。她又直言自己仍然好鍾意拍劇，但要考慮如何平衡下時間，暫時都無任何計劃：「我覺得有啲嘢嚟嘅時候，如果啱Timing嘅，又覺得適合嘅，又會開心嘅，咁咪做囉。冇特別嘅，Plan唔到，你唔知有啲咩會嚟，咁我一步一步嚟，而家做音樂先。」

許久未唱歌的Linda今日亦在台上大開金口，獻唱無綫劇集《張保仔》插曲《一顆不變的心》。（葉兆康攝）

近年宣萱、佘詩曼等離開無綫後都相繼加入古天樂旗下的天高娛樂，不知道Linda有否這方面的打算呢？「因為啱啱生完小朋友，其實未諗得咁多，都係睇下將來點樣。簽公司係一個長遠嘅嘢，係一個責任嚟嘅，所以就算要簽都要睇下，即係大家要了解，用時間睇下邊度會好啲。」

下個月9號是Linda35歲生日，她將會留在香港度牛一，不過無打算慶祝，笑稱自己待在家中，吃個蛋糕，普通家常便飯就搞掂。（葉兆康攝）

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