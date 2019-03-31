抖音強制安裝「青少年模式」變教學軟件　未成年人只可用40分鐘

抖音App（又或稱TikTok）是近年一個大行其道的短片App，這個國內興起的手機App在初推出，不少香港藝人都非常熱衷。蔡卓妍（阿Sa）、G.E.M.鄧紫棋、林夏薇、高海寧等以及不少國內藝人，柳岩、迪麗熱巴、Angelababy等都有跟上抖音的潮流。一時間，網絡上的年青一族都迷上了抖音App。不過，近日就有消息指，大陸方面推出了最新指引，要強制在「抖音」、「快手」、「火山小視頻」等短片App上安裝「青少年模式」以預防青少年網路成癮。

年青人想睇G.E.M.的話..都係去返IG啦。（截圖）

據台媒「ETtoday」報導，抖音App發表新聞稿聲明，即將因應近期的指引，而為系統中的青少年模式進行升級，同時限制未成年人上網的時間以及所能觀看的內容。「用戶每日首次登錄時，可根據彈窗提示選擇開啟青少年模式，瀏覽由『抖音青少年內容團隊』所篩選的短視頻內容。」據知，「青少年模式」開啟之後，用戶只能在推薦首頁看到由「抖音青少年內容團隊」精選出的短視頻，包括教育、知識、繪畫、攝影等方面有趣有用、寓教於樂的內容。

講真，抖音在香港都未算十分流行。（截圖）

抖音在聲明中也提到，在「青少年模式」中，用戶每天只能使用「累計」40分鐘，同時打賞、儲值、提現與直播等功能則會停用，晚上22時到隔天6時皆為被禁止使用的狀態，而且均需由監護人輸入密碼後才能繼續使用。如果由系統識別出使用者為未成年人，也會自動變成「青少年模式」。