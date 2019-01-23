樂壇組合香港未紅就打入內地　一首歌熱爆抖音app

抖音這個內地開發的社交App，只用短短時間已經攻陷年輕人的市場，不只內地，香港、日本、韓國等亞洲地區亦大熱，年輕人跟著音樂起舞然後在app上share給大眾，彷彿已經成為時下的潮流。

近日，有一首香港的歌曲在抖音上爆紅，不少人以它做背景音樂，甚至有一隻專屬的手指舞。

好多人都喺抖音入面跳呢隻手指舞。

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這首歌的歌名是《謝謝你》，未聽過？不出奇，因為歌者也並不是十分出名。演出者是SIS樂印姊妹，由家姐駱胤樺（樂樺）和細妹駱胤鳴（烙印）組成，於2014年出道，當年都算橫掃新人獎，分別有：《YAHOO!搜尋人氣大獎人氣大獎2014》 - 樂壇新勢力、《新城勁爆頒獎禮2014》 - 新城勁爆新登場創作組合、《2014年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》 - 叱咤樂壇生力軍 金獎、《第三十七屆十大中文金曲頒獎音樂會》 - 最有前途新人獎 優異獎和《第10屆「勁歌王」全球華人樂壇音樂盛典》 - 最佳新人組合。

不過這個組合星運平平，暫時未有大紅大紫，想不到卻在抖音率先紅起來。對於歌曲在抖音熱播，細妹駱胤鳴在接受《香港01》訪問時，她說：「多謝網民，見反應咁好都開開心，首歌都成兩年前，多謝玩呢首歌嘅人。我都唔排除我哋會繼續拍片玩抖音，我都有啲耐冇玩，見大家反應咁好，遲啲一齊玩喇。」

細妹自己都有上抖音玩。

SiS樂印姊妹於上年舉行首個售票演唱會《SiScappella Dream Concert》。(資料圖片)