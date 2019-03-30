樂華七子首來港開騷　范丞丞拒絕家姐范冰冰撐場： 怕把她比下去

內地男團樂華七子今日（30日）首次來港開騷，范丞丞、朱正廷、畢雯珺、黃明昊、丁澤仁、李權哲、黃新淳齊齊身穿紅色服飾出場，心情相當興奮，還用廣東話同大家打招呼，對着鏡頭講「我鍾意你」，隔空冧粉絲。難得襲港，七位成員也有一嘗香港的美食，大讚叉燒飯、菠蘿油好吃。

作為第一場香港演唱會，七子透露為大家準備了特別舞台：「造型不一樣，衣服也不一樣，紅色代表熱情奔放。」上星期一（18日）是朱正廷的生日，成員在節目組為他慶祝：「他們幫我準備蛋糕，還送我禮物，挺難忘的。」

樂華七子出道一年，圈粉無數，對於未來的期望，成員們都希望可以越來越好，為大家帶來更多好的作品。（葉兆康攝）

樂華七子團體綜藝節目《少年可期》日前播出先導片，雖然幾人都對節目保密，不過同鄭秀文（Sammi）的合照，便意外公開了她是其中一位老師，七位成員更對Sammi有讚冇彈：「特別和藹，老師很照顧我們。一直帶我們逛，去了海邊。」

提起姐姐范冰冰會不會到場支持自己，范丞丞笑言：「姐姐沒機會來，我不讓她來，比她優秀一點，怕把她比下去，有點害羞。」他還表示姐姐對大家的表現都很滿意：「她說小朋友們都很努力，很棒！」而另一位成員朱正廷則透露正在同成龍、楊洋合作拍戲。

范丞丞（左三）「拒絕」范冰冰到場支持，笑言會將對方比下去，而朱正廷（左二）則透露正在同成龍、楊洋合作拍戲。（葉兆康攝）

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