【粵講粵㜺鬼】戴祖儀初上陣現超強綜藝感　扮乜都勁投入又交戲

網路歌手的時期的戴祖儀（Joey），其實已經有不少Fans。（截圖）

無綫綜藝節目《粵講粵㜺鬼》主要介紹香港的粵語歇後語典故及本土文化習俗，雖然播出只有短短4個月，又宣傳不足，不過仍然儲落不少Fans。驟眼看似是教育節目，但其實與《學是學非》一樣輕鬆又有趣。以昨晚（3月20日）播出一集為例，婚嫁環節中，許文軒和戴祖儀分飾演新婚夫婦，藉由搞笑的劇情中，再教導觀眾一些「舊時」用詞，例如「廁所裡點燈」、「劏豬凳」等粵語歇後語典故，實在是嬉笑之中又有所得。

拍綜藝節目的唯一條件，就是要不怕醜化自己，「玩盡啲！」。（截圖）

拍慣綜藝節目的馮盈盈就深明此道。（截圖）

《粵講粵㜺鬼》受到網民喜愛，除劇本得宜、編劇加分之外，4位主持鄧智堅、許文軒、戴祖儀、麥美恩都功不可沒，麥美恩的搞笑功力就不用多說，相信有睇《學是學非》的觀眾都甚為了解。但真正令人喜出望外的，卻是2018年才剛加盟星夢成為旗下歌手的戴祖儀（Joey）。節目中的她無論扮演「酒樓點心阿姐」、「劏豬凳新娘」或是「民初惡姑娘」，都入型入格。

雖然戴祖儀不算是「扮嗰樣似嗰樣」，但效果卻十分好而又有喜感。（截圖）

看著戴祖儀在節目中生動搞笑的演出。就會令人聯想起另一個主攻綜藝節目的女藝人－馮盈盈（FYY），再加上同屬是年輕一派（兩者均是24歲）、又有甜美的外表、標誌性的長腿。不過對比起馮盈盈，其實戴祖儀缺乏的只是經驗。FYY由2016年就已經先後經歷過《香港小姐競選》、《萬千星輝賀台慶》、近300集《#後生仔傾吓偈》以及《學是學非》的洗禮，不過以新入行的藝人來說，Joey在幕前表現已算是出色了。

戴祖儀學生妹look拍ViuTV《四囝》 清純美人加入星夢進軍娛樂圈

+ 27 + 26 + 25

即刻投票，揀選你心水男、女主角，仲有你最撐嘅香港電影，即有機會獲得戲飛。《香港電影我撐場．民選大獎2019》投票專頁：https://voteforhkmovies.hk01.com/