房祖名、柯震東、陳柏霖齊現香港街頭　網民：竟還混在一起？

日前陳柏霖、柯震東被捲入韓星勝利案風後，柯否認涉入勝利案，澄清自身清白，而陳則撇清性招待的事情，並鬆口坦承跟勝利的關係是朋友。

昨（29日）有網友在香港路上巧遇這兩人，身旁還跟著房祖名，三個人就這樣大搖大擺地走在街上。照片中三人都穿著黑色上衣，房祖名則是戴著帽子與墨鏡，而陳柏霖、柯震東兩人則一派隨性的穿著。

昨（29日）有網友在香港路上巧遇這兩人，身旁還跟著房祖名，三個人就這樣大搖大擺地走在街上。照片中三人都穿著黑色上衣，房祖名則是戴著帽子與墨鏡，而陳柏霖、柯震東兩人則一派隨性的穿著。（轉自douban）

照片一出，網友們紛紛討論著：「懂了明白了」、「感覺柯震東和房祖名在一起又沒好事」、「我只知道，三個裡面，有兩個曾經涉毒」、「還混在一起？」、「柯震東前兩天還在ins發些鬱鬱不得志的東西，看來他的日子其實很滋潤啊」、「這麼說來他們還真是好朋友，沒有出事後就老死不相往來」；還有網友跳出來讚嘆陳柏霖，認為每次他出事總是能全身而退，不禁直呼「全身而退陳柏霖」、「清清白白陳柏霖」、「這叫出淤泥而不染吧，哈哈」，但也有網友認為陳不單純，「挖一下陳柏霖吧，他肯定也有事」、「所以別怪他發的澄清通稿，大家都不信」、「看他什麼時候翻車」。

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