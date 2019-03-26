【勝利醜聞】曾去Burning Sun狂歡　陳柏霖：我們只是普通朋友

春暖花開的3月是香港的藝術節，國際品牌FENDI就在今（26日）於中環舉行名為「Meadow」的活動，廣邀不少中港台紅星出席，就好似劉嘉玲、吳肇軒、朱鑑然、內地男星茅子俊、台灣男星陳柏霖等，現場星光熠熠閃光燈閃個不停。

陳柏霖表示同勝利只是普通朋友，唔知他任何相關事情。（陳順禎攝）

早前勝利事件搞到滿城風雨，而這一陣風最近更吹到陳柏霖身上。皆因他先前被爆原來就在今年1月份的時候，聯同好兄弟柯震東、王大陸齊齊現身在勝利經營的夜店Burning Sun狂歡，而勝利更親自招待他們，大家把酒狂歡玩得甚是開心，正正因為如此，引起外界各種猜測。適逢陳柏霖今日出席活動，當講到這件事的時候，他就表示：「你知道的，不好說。他的相關事情我真的不太清楚，我們只是普通朋友，我們沒有幹嘛。」

陳柏霖唔知道好兄弟柯震東疑分手一事。（陳順禎攝）

除了勝利事情他不清楚之外，好兄弟柯震東近日疑感情出現問題，日前在社交網站連上貼5則Post並留言「say goodbye」疑同富貴網紅陳亮君分手一事他都不清楚，並表示會同他聯絡：「我真的不知道，你們自己問他好了。」

陳柏霖目前休息中，大部分時間在台北陪伴家人。（陳順禎攝）

自去年熱播所主演的內地劇《火王》系列之後，陳柏霖似乎沒有新作品面世，原來他最近處於休息的狀態，在台北陪伴家人為主：「有在看劇本，只是目前沒有決定好。」雖然大部分時間休息中，但他最近都要為即將在暑假播出的劇集配音，未來更要為劇集四出宣傳，可以話有派忙呀！

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