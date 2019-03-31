蔚雨芯發聲明與經理人公司解約：每個完結都是新開始

現時25歲，有「魔鬼胸」之稱的蔚雨芯（Rainky）今日（31日）在個人社交網站發出聲明，表示與經理人公司「MODIC x 夢想沙龍」終止合約關係，暫以個人身份發展。而聲明上除的署名了藝名蔚雨芯之外，還附上真實名字劉蒨樺。

蔚雨心棄幕前嫁千億富二代？

其實近年有關Rainky有很多，不乏負面新聞，主要是圍繞她因為欠佳的工作態度而被公司雪藏，更一度傳出Rainky需寫悔過書認錯。不過Rainky則表示絕無此事，更以多次參演無綫劇集為由力證自己「有工開」，又稱今次的解約是「和平」、「開心」的。

另一方面，去年年底Rainky被指與一名30歲、鄭姓的馬來西亞千億富二代拍拖，鄭姓男對她更是呵護備至，例如專車接送、頭等機位等安排，而當時Rainky亦忽然富貴周身名牌。雖然Rainky曾經否認並指對方是自己的好朋友，但今次聲明一出，卻令大量網友猜測她已冧掂對方，為嫁入豪門作準備。

早兩星期蔚雨芯又到訪馬來西亞。（Instagram）

「江湖再見」加入TVB？

近年有不少人都喜歡在離別時以「江湖再見」來結尾，這個亦意味著要離別的人將會在同一個行業的另一公司任職，是同一個「江湖」而「身份」上有所變化的意思。Rainky近年的作品產量並不高，以劇集為主，例如有無綫劇《救妻同學會》、《是咁的，法官閣下》以及《再創世紀》等，然而Rainky亦未言放棄音樂事業。所以現為自由身的她，最理想的公司定非坐擁香港劇集龍頭，又有唱片公司「星夢娛樂」的無綫莫屬！而且無綫在馬來西亞既有基地，藝員們亦經常有機會到當地登台或商演，Rainky如此就能事業、愛情平衡發展！

Rainky經常都會在IG曬靚相：

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