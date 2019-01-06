【救妻同學會】劉佩玥讚蔚雨芯夠溫柔　胡鴻鈞：你向佢多多學習喇

《救妻同學會》將於下周日播出大結局，劉佩玥 (Moon) 今日聯同胡鴻鈞，伍富橋等演員出席宣傳活動，大玩遊戲。Moon謂和一眾演員在短短三個月內日見夜見，「我哋10個人嘅感情真係好好，個Team Spirit（團隊精神）好似點都唔會散咁。就算而家唔洗拍戲，我哋都會係WhatsApp群入面吹水，講無聊嘢，所以真係會有啲難捨難離。」

劉佩玥 (Moon) 和其餘九位演員都好熟，就算唔拍戲都會係群組聊天。（梁碧玲攝）

Moon在戲中和其他三樓的樓友一齊住青年宿舍，如果現實中有得俾佢揀Roommate，佢又會揀邊個呢？「我會揀蔚雨芯！我之前啱啱同佢去咗日本，同埋我地本身識咗好耐，拍完呢套戲之後就更加熟。」Moon又大讚蔚雨芯並不是如外表般冷酷或串串貢，「佢其實係好體貼，溫柔同善解人意的一個女仔，佢係我心目中係100分。」旁邊的胡鴻鈞聽畢即抵死加句：「咁你要向佢多多學習喇！」Moon聽完都忍唔住大笑。

Moon 和胡鴻鈞戲中係相親相愛的小倆口，但現實中就似歡喜冤家，不時互窒。(梁碧玲攝)

網民狠批《救妻》 Moon：呢套劇唔係普通食食下飯望兩眼！

另外Moon又回應網民對三個平行時空這個設定的批評，她指雖然有人覺得劇情敘事手法太亂，講故事能力未夠成熟，但與此同時亦有人喜歡這個元素。「我自己看劇本時就係其中一個，爸爸媽媽都覺得劇情很有趣。呢套劇唔係普通食食下飯望兩眼電視嗰種，而係要用多啲腦諗，如果專注咁追劇就會發覺其實好有趣。(即係觀眾睇電視唔用腦？) 又唔可以咁講，只係話呢套劇係新嘗試，只要觀眾專心欣賞就會容易啲理解。」