抗癌美少女李明蔚對抗病魔七年器官衰竭　馬浚偉出錢出力幫忙

現年29歲的「抗癌歌手」李明蔚（Sarena），於年僅22歲的時候，被確診患上癌症。經歷了長達7年的治療，病情反反覆覆。而她的病情近日轉趨嚴重，出現器官衰竭的問題。Sarena向其他傳媒透露現時計劃於今年可以出書，鼓勵更多同路人勇敢面對人生。而馬浚偉也對她多番幫助和鼓勵，幫助她實現夢想，為她的生命帶來更多色彩。

本來Sarena年輕美麗，前途無可限量。（李明蔚Facebook圖片）

Sarena 20歲時加入組合「小龍鳳」出道，但在2012年某天，因為一次流鼻血，而被確診患上罕見的鼻咽腺樣囊性癌，經過了漫長的復康之路，多次電療和化療，又做過多次手術，後來她的情況轉為穩定，但卻於2017年舊病復發，她因臉癱引致合不上眼，要做手術將眼縫細，她向其他傳媒透露，現在的病情轉壞，有面癱的情況，不能眨眼，口齒不清，腫瘤更擴散至肝﹑腎等器官。今年1月，她在Facebook專頁說自己已經面癱了一年，而現在連右邊臉的眼珠都不能活動。

Sarena患病後容貌雖改變，但她卻保持正能量，非常堅強。（李明蔚Facebook圖片）

早前Sarena在Facebook上寫道「每個人都有一些屬於自己特別的日子，而三月就是我發病的日子！一直與癌寶寶共存已經第七年了！幸運地上天安排了七年時間給我、亦安排了很多天使愛護我！既然，不會知道何時到盡頭就不要亂想太多了！珍惜當下，謝謝你們的支持讓我一直走下去！」雖然這個「特別的日子」背後意義令人心痛，但Sarena沒有悲傷地看這事，反而用另一角度去看，感激身邊人的支持。她又常常表示很喜歡笑，也會出席不同活動如電台訪問等，希望用正能量感染身邊人。

馬浚偉曾以行動鼓勵Sarena，邀請她參與舞台劇製作。（李明蔚Facebook圖片）

Sarena一直堅持以樂觀態度面對人生，在個人Facebook專頁也寫上希望「用生命影響生命 帶出正能量」等字句。於2017年擁有第一首派台歌《交換愛情》，當時她在Facebook為新歌宣傳，並寫上「雖然歌曲是關於愛情，但歌詞裏跟我曾經經歷過的一樣！愛情都是我們人生總會遇到的事，如果你遇到一個珍惜愛你的人請好好把握，如果你伴侶不珍惜你，請不要氣餒，相信真天子總會出現！希望大家喜歡我的新歌和MV！」雖然疾病影響到她的聲帶，但最後她也能完成錄音工作。根據傳媒報道，馬浚偉也有主動為她的歌出唱片﹑為她宣傳和準備簽唱會，更請她擔任舞台劇《偶然 ‧ 徐志摩》幕後助理，令她大為感動。Sarena憑一雙巧手製作的乾花藝術設計，被馬浚偉曾於去年邀請Sarena任他的節目《同理．繼續走》的心意卡導師。她曾表示多謝馬浚偉一直以來的鼓勵和幫忙，讓她繼續追夢。

藝人曾志偉也有鼓勵Sarena，令她更勇敢面對病魔。（李明蔚Facebook圖片）

在Sarena的Facebook裏，也常常發現馬浚偉的留言為她打氣，例如「Sarena,妳的確是一個非常堅強非常善良非常美麗非常硬凈的女孩子，妳太値得我們學習！又叻又靚的Sarena, 請繼續咁勁」﹑「明白，還是那句話，我們會陪伴妳啊Sarena 」等等，相信大家一定會繼續為她打氣的！

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