黃心穎揚言要穿性感婚紗　馬國明：一生人一次唔應該反對

馬國明今天（31日）出席「萌遊治癒樂園」活動，馬明獻唱了黎明的《愛情影畫戲》及鄭伊健的《友情歲月》唱給粉絲聽，現場更來了全場大合唱。馬明笑言平常很少唱《愛情影畫戲》這首歌曲來唱，他解釋：「呢首係我最近先學，當年讀書好鍾意，因為一個機緣巧合聽返，咁咪試下唱唔唱到，諗住儲多一兩首歌到時登台用，都Ok嘅。」

《愛情影畫戲》中有一句歌詞是「欣賞這個痴心漢子」，馬明是否在形容他自己？（葉兆康攝）

最近馬明忙著拍攝《降魔的2.0》，因這劇集拍攝通常也要在深夜時間，所以令馬明日夜顛倒：「我好多夜戲，我有八成都係夜戲，我諗係因為鬼戲要夜晚拍先有氣氛，變咗每晚出外景。初初好攰，因為日夜顛倒係好辛苦，譬如天光先返屋企，個人瞓得冇咁好，我可能正常少少，夜晚睡眠質素先會好，天光先返屋企，沖完涼都7，8點，光猛猛咁瞓都瞓得唔好！」

馬明晚上拍《降魔的2.0》要拍很多鬼戲的部份，提到鬼怪話題，馬明相信世界是有鬼，不過不是太害怕。（葉兆康攝）

早前黃心穎做訪問笑言如果在結婚一定會選擇穿性感的婚紗，不會理會另一伴的反對，馬明笑言：「佢著婚紗個日，女仔當然要靚，一生人一次，我又覺得唔應該反對。」

黃心穎接下來要出Trip到巴塞羅納工作，馬明也很羨慕她，表示很想去，可惜要拍劇。手信方面也不太需要，只要她安全回來就好。（葉兆康攝）

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