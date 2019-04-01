【多圖】羅天宇湯洛雯IG同步貼靚相　網民：期待你哋復合

羅天宇（Joey）和湯洛雯（Roxanne）這對舊情人一齊到挪威拍TVB旅遊節目《3日2夜》，早前TVB就直擊了他們從機場出發的情況，二人表現看似大方，但Joey接受訪問時就略有尷尬神色。

Joey和Roxanne都上載了不少靚相到社交網絡，實行「寓工作於旅行」！（湯洛雯IG圖片）

近日，二人各自貼了勁多靚相到IG，背景大多都是在冰天雪地的一片白茫茫下拍，大曬靚人靚景。雖然他們上載的都是各自的獨照，但他們都看似在同一景色下拍攝，例如他們都和一隻狗狗合照，角度和甫士都勁match！不知道照片是他們互相為對方拍的，還是由工作人員操刀呢？

二人不約而同都上載了「神同步」的照片！（湯洛雯IG圖片）

同一隻狗狗，換上了Joey跟牠合影。（羅天宇IG圖片）

照片中，他們都笑得非常開心，看來旅程中拍攝得愉快呢，不少網民都在他們的post下留言希望二人復合，更開玩笑地標籤上男友視角。不過，在TVB的機場訪問中，Roxanne就指他們現時是朋友關係，網民都係不要想太遠喇！其實感情事還是他們自己決定吧，只要他們開心，粉絲們應該就會放心了！

點撃觀看更多他們在挪威拍攝的靚相︰

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