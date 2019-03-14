朱千雪湯洛雯最愛食茶記　女神最愛係青椒牛肉飯？

朱千雪與湯洛雯（靚湯）今天出席（14日）飲食店的宣傳活動，二人在現場更親自的下廚整薄餅給粉絲品嚐她們廚藝。二人對自己若要親手下廚煮給其他人吃就形容可避則避，免得禍害人間，千雪直言：「其實我自己住，已經好少會煮飯，好少煮飯就已經唔會點煮嘢畀人食，所以我大部份都係出去食飯或者叫外賣。」

朱千雪與湯洛雯現場整薄餅畀大家食，唔知道味道如何呢？（劉智源攝）

二人感情關係十分之好，也想約會出去尋找美食，在香港二人笑言其實也並不需要任食指南，因為在香港美食總有一間在附近，但兩位女神透露原來很喜歡去茶餐廳食飯，靚湯直言：「我哋兩個比較地道，茶餐廳超鍾意，如果唔係怕肥乜都食嘅我，譬如叉雞飯，青椒牛肉飯之類，同埋我最愛食湯飯。」千雪則形容為男人的浪漫，凍檸茶、凍奶茶等這些她們也很愛。

二人透露原本常常吃飯也想找一個能與一眾朋友聊天的地方，所以通常也會在靚湯的家中舉行。（劉智源攝）

千雪因還在忙讀書關係，所以也有一段時間沒有出席活動，現場看見她好像比之前瘦了，千雪聽到也很開心：「我係想減肥，因為早前過年食肥咗，嚟近又暑假呢。」靚湯聽到後取笑她說：「你都唔會著泳衣㗎喇。」千雪則解釋是為了吃更多才減肥。

女神們也會常常去茶餐廳吃飯，不知道粉絲撞到他們會引起哄動嗎？（劉志源攝）

對上一次看見千雪拍攝的節目就是《3日2夜》，接下來也是她放暑假的關係，不知道粉絲能否看見她再拍劇及主持節目呢？「嚟近我都想岀多少少活動，不過劇要睇公司安排，因為我讀書時間表好穩定，但每年呢啲時間公司都會捉我傾傾。」