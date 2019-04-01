【多圖】泰國17歲高中生激似廣末涼子　墮入愛河前要搞清楚性別

近日網上瘋傳一張泰國女生照片，清純五官，甜美笑容，身材纖瘦玲瓏，有八成似日本女星廣末涼子，令不少網民瞬間墮入愛河。但有眼尖的網民發現，該名女生穿著的是男校學生的校服，也有網民「馬後炮」表示「泰國咁靚的女仔真身一定係男仔」，究竟相中人是男是女？下文為大家揭曉。

Peerada神態比起女孩子更女性化，甚至有粉絲不介意其性別。（Facebook圖片）

Peerada笑起來確實是日本女星廣末涼子，天生明星相。（Facebook圖片）

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該名網上瘋傳的仙氣女神，其實是泰國17歲高中生Peerada Namwong，在其個人Facebook，展示著大批靚相，長髮披肩，每次笑時都會出現腰果眼，神態動作也是一名百分百的美少女，充滿初戀的青澀味道。但Peerada確實是在一間男校讀書，亦Post過短髮時跟一班同學的合照，但大家不用太快失望，皆因Peerada是一名跨性別人士，只是仍未到合法的變性年齡，但外觀上卻完全沒有違和感，甚至比起女孩子更女性化。

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Peerada外觀是一名可愛女學生，令人有初戀感覺，但其實Peerada是著上男校校服。（Facebook圖片）

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Peerada比起同齡的男生矮小，加上五官亦十分清秀，就算不變性亦是一名帥哥，但Peerada卻偏向女性打扮，更當上了模特兒，雖然Peerada自揭跨性別身分，但無阻粉絲對其支持，甚至有男生表示不介意男女性別，又鼓勵Peerada參加蒂芬妮小姐大賽(泰國變性人選美)，相信不難成為第二個有泰國Angelababy之稱的妮莎（Nissa Katerahong），遇上愛護她的人，找到屬於自己的幸福。

Peerada男仔Look其實相當帥氣，未變性都是一名美少年。（Facebook圖片）

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